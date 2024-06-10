CVK Madencilik'ten yeni satın alma

CVK Madencilik Çanakkale'de yer alan polimetalik maden sahalarının sahibi Orta Truva Madencilik'in tamamını satın almak üzere ABD ve Kanadalı ortakları anlaşmaya vardığını duyurdu. KAP bildiriminde satın alma bedelinin 11.5 milyon dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çanakkale ili dahilinde yer alan ve madencilik sektöründe "TV Tower Projesi" olarak bilinen polimetalik maden sahalarının sahibi Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş.'nin ("Orta Truva") hisselerinin %100'ünün satın alınmasına ilişkin ABD ve Kanadalı ortakları ile ön görüşmelere başlandığı 27/05/2024 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı.