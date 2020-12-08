Cyberpunk 2077, Epic Games ve Steam üzerinden 8 Aralık’ta ön yükleme yapabilecek. Cyberpunk 2077 oyunu 10 Aralık’ta ülkenin bulunduğu saat dilimine göre gece yarısında oyuna erişebilecek. İşte Cyberpunk 2077 oyunu hakkında bilinmesi gereken detaylar...
CYBERPUNK 2077 FİYATI NE KADAR?
Cyberpunk 2077 oyunu Türkçe arayüz ve altyazısına sahip olarak erişime açılacak. Cyberpunk 2077 stream üzerinden 249 TL olarak satışa çıktı.
CYBERPUNK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10
İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
Bellek: 12 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon R9 Fury
DirectX: Sürüm 12
CYBERPUNK 2077 OYUNU HAKKINDA
Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir. Kanun kaçağı paralı asker V olarak oyna ve ölümsüzlüğün anahtarı olan eşsiz bir implantın peşine düş.
Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: SSD recommended
Karakterinin sibergereçlerini, yeteneklerini ve oynanış stilini özelleştir; kararların hikâyeyi ve dünyayı değiştirdiği devasa bir şehri keşfet.
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