Türkiye’de en çok kullanılan isimler, D harfi ile başlar. Eğer siz de çocuğunuz için modern çağa uygun, nadir bilinen ve anlamı içinize sinecek bir isim arayışı içerisindeyseniz D ile başlayan erkek isimlerine göz atabilirsiniz. D harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, geniş bir yelpazeye sahip olduğu için aradığınız ismi mutlaka bulacaksınız. İşte D harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları…
D ile Başlayan Erkek İsimleri
Bebeğinizi kucağınıza almaya az kaldıysa ve henüz hangi ismi koyacağınıza karar vermediyseniz içeriğimizin devamında D ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini inceleyebilirsiniz.
D Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
- Dağ: Çevresindeki alana göre yüksek bir noktada kalan ve tırmanması zor yer, kaya, toprak yüksekliği
- Dağdelen: Dağları delecek kadar güçlü olan
- Dağhan: Eski Türklerde dağ tanrısı, dağların hanı
- Dağtekin: Yalnız dağ, ıssız dağ
- Dahi: Ortalamanın üstünde zekaya sahip, olağanüstü akıllı
- Daim: Daima, sonsuz
- Danişment: Danışılan, başvurulan kişi
- Danyal: İsrail Peygamberin diğer adı
- Davut: Peygamber ismi, aziz
- Dayende: Bağışlayan
- Değer: Bir şeye verilen kıymet, önem
- Deha: Dahi, yetenekli kişi
- Dehri: Çok bilgili olan kişi
- Delal: Sevimli ve güzel durum
- Demir: Sağlam metal
- Demiralp: Demir kadar güçlü kahraman
- Demiray: Demir gibi güçlü, ay kadar güzel
- Demircan: Güçlü ve canlı
- Demirhan: Sağlam hükümdar
- Demirşah: Sağlam hükümdar
- Demren: Okun ucundaki demir parçası
- Dengiz: Deniz
- Deniz: Tuzlu su kütlesi
- Denizalp: Denizlerin kahramanı
- Denizhan: Denizlerin hanı, hükümdarı
- Denk: Uyumlu olan, eşit
- Denkel: Uyumlu olan, eşit
- Deran: Güzel olan
- Derda: Hadis, fıkıh
- Deren: Tırmık adındaki tarım aracı
- Derin: Yoğun, içte olan
- Derviş: Hoşgörülü olan kişi
- Derya: Deniz, engin kişi
- Deste: 10 parçalık bütün
- Deva: Çare
- Devan: Hızlı giden kişi
- Devin: Kımıldanış, hareket, gayret
- Deviner: Emek gösteren yiğit
- Devlet: Talih
- Devran: Zaman, çağ
- Devrim: Bir toplumun yaşadığı köklü değişim, yenilik
- Didar: 1) Yüz, çehre. 2) Gören, görme gücü.
- Dikmen: Dağın en yüksek noktası, doruk, yayla
- Dikran: Okçu, ok atan
- Dilaver: Yürekli ve yiğit erkek
- Diler: Dileyen, isteyen kişi
- Dilbirîn: Gönülden yaralı
- Dilhan: Samimi olan kişi, içten
- Dinç: Canlı ve güçlü
- Dinçel: Güçlü el
- Dinçer: Güçlü erkek
- Diren: Dayanıklı ol, karşılık ver, güçlü ol
- Doğa: 1) Tabiat. 2) İnsanın sahip olduğu huy
- Doğan: Küçük kuşlarla beslenen kuş türü
- Doğanay: Ayın ilk günleri
- Doğu: Güneşin ilk doğduğu yer
- Doğuhan: Doğunun hanı ya da hükümdarı
- Doğukan: Doğu soyundan olan,
- Doğuş: Yaradılış, doğma hali
- Dora: Doruk, zirve
- Doruk: Zirve, en yüksekteki nokta
- Dost: En yakın arkadaş, sırdaş
- Dönmez: Vazgeçmeyen
- Dumrul: Dede Korkut hikayelerinde adı geçen bir isim
- Duran: Gitmeyen, hareket etmeyen
- Durhan: Turhan
- Durmuş: Uzun ömürlü kişi
- Dursun: Çok yaşasın, ömrü uzun olsun
- Durukan: Saf ve temiz kana sahip kişi
- Durusan: Adı temiz olan
- Duygun: Duygulu, duyarlı kişi
- Dündar: Birliği korumakla yükümlü asker
- Dünya: Gezegen, yeryüzü
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