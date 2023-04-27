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Haberler Kısayol Aile D ile Başlayan Erkek İsimleri: D Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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D ile başlayan erkek isimleri: D harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Anne ve babalar, yeni doğacak bebeklerinin tüm ihtiyaç duyacağı şeyleri, en ince ayrıntısına kadar düşünür ve hayata geçirir. Bebeğin alacağı isim ise en baştan beri üzerinde durulan önemli bir konudur. Bu gibi dönemlerde anne-baba adayları, internet üzerinden derin bir araştırma yapmaktadır.

D ile Başlayan Erkek İsimleri: D Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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Türkiye’de en çok kullanılan isimler, D harfi ile başlar. Eğer siz de çocuğunuz için modern çağa uygun, nadir bilinen ve anlamı içinize sinecek bir isim arayışı içerisindeyseniz D ile başlayan erkek isimlerine göz atabilirsiniz. D harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, geniş bir yelpazeye sahip olduğu için aradığınız ismi mutlaka bulacaksınız. İşte D harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları…

D ile Başlayan Erkek İsimleri

Bebeğinizi kucağınıza almaya az kaldıysa ve henüz hangi ismi koyacağınıza karar vermediyseniz içeriğimizin devamında D ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini inceleyebilirsiniz.

D Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

  • Dağ: Çevresindeki alana göre yüksek bir noktada kalan ve tırmanması zor yer, kaya, toprak yüksekliği
  • Dağdelen: Dağları delecek kadar güçlü olan
  • Dağhan: Eski Türklerde dağ tanrısı, dağların hanı
  • Dağtekin: Yalnız dağ, ıssız dağ
  • Dahi: Ortalamanın üstünde zekaya sahip, olağanüstü akıllı
  • Daim: Daima, sonsuz
  • Danişment: Danışılan, başvurulan kişi
  • Danyal: İsrail Peygamberin diğer adı
  • Davut: Peygamber ismi, aziz
  • Dayende: Bağışlayan
  • Değer: Bir şeye verilen kıymet, önem
  • Deha: Dahi, yetenekli kişi
  • Dehri: Çok bilgili olan kişi
  • Delal: Sevimli ve güzel durum
  • Demir: Sağlam metal
  • Demiralp: Demir kadar güçlü kahraman
  • Demiray: Demir gibi güçlü, ay kadar güzel
  • Demircan: Güçlü ve canlı
  • Demirhan: Sağlam hükümdar
  • Demirşah: Sağlam hükümdar
  • Demren: Okun ucundaki demir parçası
  • Dengiz: Deniz
  • Deniz: Tuzlu su kütlesi
  • Denizalp: Denizlerin kahramanı
  • Denizhan: Denizlerin hanı, hükümdarı
  • Denk: Uyumlu olan, eşit
  • Denkel: Uyumlu olan, eşit
  • Deran: Güzel olan
  • Derda: Hadis, fıkıh
  • Deren: Tırmık adındaki tarım aracı
  • Derin: Yoğun, içte olan
  • Derviş: Hoşgörülü olan kişi
  • Derya: Deniz, engin kişi
  • Deste: 10 parçalık bütün
  • Deva: Çare
  • Devan: Hızlı giden kişi
  • Devin: Kımıldanış, hareket, gayret
  • Deviner: Emek gösteren yiğit
  • Devlet: Talih
  • Devran: Zaman, çağ
  • Devrim: Bir toplumun yaşadığı köklü değişim, yenilik
  • Didar: 1) Yüz, çehre. 2) Gören, görme gücü.
  • Dikmen: Dağın en yüksek noktası, doruk, yayla
  • Dikran: Okçu, ok atan
  • Dilaver: Yürekli ve yiğit erkek
  • Diler: Dileyen, isteyen kişi
  • Dilbirîn: Gönülden yaralı
  • Dilhan: Samimi olan kişi, içten
  • Dinç: Canlı ve güçlü
  • Dinçel: Güçlü el
  • Dinçer: Güçlü erkek
  • Diren: Dayanıklı ol, karşılık ver, güçlü ol
  • Doğa: 1) Tabiat. 2) İnsanın sahip olduğu huy
  • Doğan: Küçük kuşlarla beslenen kuş türü
  • Doğanay: Ayın ilk günleri
  • Doğu: Güneşin ilk doğduğu yer
  • Doğuhan: Doğunun hanı ya da hükümdarı
  • Doğukan: Doğu soyundan olan,
  • Doğuş: Yaradılış, doğma hali
  • Dora: Doruk, zirve
  • Doruk: Zirve, en yüksekteki nokta
  • Dost: En yakın arkadaş, sırdaş
  • Dönmez: Vazgeçmeyen
  • Dumrul: Dede Korkut hikayelerinde adı geçen bir isim
  • Duran: Gitmeyen, hareket etmeyen
  • Durhan: Turhan
  • Durmuş: Uzun ömürlü kişi
  • Dursun: Çok yaşasın, ömrü uzun olsun
  • Durukan: Saf ve temiz kana sahip kişi
  • Durusan: Adı temiz olan
  • Duygun: Duygulu, duyarlı kişi
  • Dündar: Birliği korumakla yükümlü asker
  • Dünya: Gezegen, yeryüzü

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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