D&R, ilk mağazasını 1997 yılının Mayıs ayında Erenköy'de açtı. Haziran 2017 itibariyle Türkiye genelinde 30 ilde 157 mağazasında D&R herkes için bir keşif dünyası sunuyor. Kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleriyle ziyaretçilerini buluşturan D&R, okuyan ve dinleyen bir Türk toplumunun oluşumuna katkıda bulunuyor. Gün geçtikçe sayısı artan mağazalarının yanı sıra D&R, www.dr.com.tr ile de kültür-eğlence dünyasının yeniliklerini ve müşterilerin tercih ve beklentilerine göre seçtiği ürün ve markaları Türkiye’nin her yerindeki müşterilerine rahat ve keyifli bir alışveriş deneyimiyle ulaştırıyor.

D&R MAĞAZALARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

D&R Sabah Saat Kaçta Açılıyor : D&R mağazaları sabah saat 10:00’da açılmaktadır.

D&R Akşam Saat Kaçta Kapanıyor : D&R mağazaları her akşam saat 22:00’ye kadar hizmet sunmaktadır.

D&R Hafta Sonu Açık Mı / Kapalı Mı : D&R mağazaları sadece hafta içi değil aynı zamanda Cumartesi ve Pazar günleri yani hafta sonu da hizmet sunmaktadır.

D&R Mağazaları Bayramda Açık Mı / Çalışıyor Mu : D&R, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de açıktır.

D&R İLETİŞİM BİLGİLERİ

Turkuvaz Müzik Kitap Mağ. Paz. AŞ. Trump Towers Mecidiyeköy Yolu Caddesi No: 12 K: 30 - 31 - 32 Mecidiyeköy / İstanbul