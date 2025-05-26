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        Haberler Bilgi Yaşam D vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? Eksikliğinden kaynaklanan hastalıklar nelerdir?

        D vitamini hakkında bilmeniz gereken her şey: İhtiyaç, eksiklik ve tedavi

        D vitamini, kemik sağlığından bağışıklık sistemine kadar birçok hayati fonksiyonu destekler. Peki, vücudunuz yeterince D vitamini alıyor mu? Eksiklik belirtileri ve önlemleriyle ilgili bilmeniz gerekenler burada.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 08:30 Güncelleme: 26.05.2025 - 08:30
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        Eksikliği ciddi hastalıklara yol açıyor
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        Güneş ışığı, D vitamini üretiminin en doğal kaynağıdır. Ancak kapalı alanlarda fazla zaman geçirenler, koyu tenliler ve yaşlılar risk altındadır. D vitamini eksikliği, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

        D VİTAMİNİ NEDİR?

        D vitamini, "kalsiferol" olarak da bilinen ve yağda çözünebilen bir vitamindir. Vücutta kalsiyum ve fosforun emilimini destekleyerek sağlıklı kemik ve diş gelişimine katkıda bulunur. Karaciğer ve yağ dokusunda depolanabilen D vitamininin iki temel formu vardır: D2 (ergokalsiferol) ve D3 (kolekalsiferol). Bu vitaminler hem güneş ışığı yoluyla ciltte sentezlenir hem de hayvansal gıdalar aracılığıyla vücuda alınabilir.

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        D VİTAMİNİ DEĞERİ KAÇ OLMALI?

        D vitamini seviyeleri genellikle ng/mL (nanogram/mililitre) birimiyle ölçülür. 20-50 ng/mL arası normal kabul edilirken, 12 ng/mL altındaki değerler eksiklik olarak değerlendirilir.

        GÜNLÜK D VİTAMİNİ İHTİYACI NE KADARDIR?

        Günlük ihtiyaç yaşa ve kişisel koşullara göre değişir:

        - 0-12 ay arası bebekler için 400 IU

        - 1 yaş ve üzeri bireyler için 600 IU

        - 70 yaş ve üzerindekiler için daha fazla miktar gerekebilir

        Eksiklik durumunda kas ve kemik sağlığı ciddi şekilde etkilenebilir.

        D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDENLERİ

        D vitamini eksikliği birçok faktöre bağlı olabilir:

        - Güneş Işığından Yetersiz Yararlanma: Kapalı alanlarda uzun süre kalmak veya yüksek enlemlerde yaşamak

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        - Koyu Ten Rengi: Melanin miktarının fazla olması D vitamini üretimini azaltır

        - Yetersiz Beslenme: D vitamini açısından zengin gıdaların yeterince tüketilmemesi

        - Karaciğer ve Böbrek Hastalıkları: Bu organların fonksiyon bozuklukları vitaminin aktif hâle gelmesini engelleyebilir

        - Genetik Etkenler: Bazı genetik bozukluklar vücudun D vitamini kullanımını sınırlandırabilir

        - Obezite: D vitamini yağ dokuda tutulabilir ve dolaşımdaki miktar azalabilir

        RİSK GRUBUNDAKİ KİŞİLER

        Bazı gruplar D vitamini eksikliği açısından daha yüksek risk taşır:

        - Anne Sütüyle Beslenen Bebekler: Anne sütü D vitamini açısından zayıf olabilir

        - Yaşlılar: Güneşlenme süresi azalır, cilt sentez kapasitesi düşer

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        - Güneşe Az Maruz Kalanlar: Evden çıkamayanlar veya örtücü kıyafetler giyenler

        - Koyu Tenliler: Yüksek melanin oranı, D vitamini sentezini azaltır

        - Bağırsak Hastalığı Olanlar: Crohn, çölyak gibi rahatsızlıklar emilimi azaltabilir

        VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN NEDEN OLABİLECEĞİ HASTALIKLAR

        Eksiklik yalnızca kemik sağlığını değil, genel sağlığı da tehdit edebilir:

        - Osteoporoz: Kemiklerin zayıflaması ve kolay kırılması

        - Raşitizm: Çocuklarda kemik gelişim bozukluğu

        - Osteomalazi: Yetişkinlerde kemik yumuşaması

        - Kalp Hastalıkları: Hipertansiyon ve damar sorunları

        - Bağışıklık Zayıflığı: Enfeksiyonlara yatkınlık ve otoimmün hastalıklar

        - Diyabet: Tip 2 diyabetle ilişkilendirilebilir

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        - Depresyon: Ruh sağlığı sorunlarına katkıda bulunabilir

        - Kanser: Özellikle kolon, meme ve prostat kanseri riski artabilir

        - Kas Güçsüzlüğü: Günlük aktivitelerde zorluk yaşanabilir

        - Solunum Problemleri: Özellikle çocuklarda astım riski

        D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

        Güneş ışığı dışında D vitamini bakımından zengin olan bazı besinler:

        - Somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar

        - Karaciğer, kırmızı et, tavuk ciğeri

        - Yumurta sarısı

        - Peynir, tereyağı, yoğurt gibi süt ürünleri

        - Maydanoz ve ısırgan otu

        - D vitaminiyle zenginleştirilmiş kahvaltılık tahıllar

        Görsel Kaynak: istockphoto

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