D1E Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? D1E Sınıfı Ehliyet Nedir, Şartları Neler ve Nasıl Alınır?

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D1E ehliyet ile D1 sınıfındaki araçlara takılan ve ağırlığı minimum 750 kg şeklinde olan römorktan meydana gelen birleşik araçların kullanımı sağlanmaktadır.

Bu sınıfta yer alan araçların kullanımı çok daha zordur ve diğer araçlar daha kolay idare edilebilir iken D1E ehliyet daha zorlayıcıdır. Bunun sonucu olarak da bazı özel şartlara ihtiyaç duyulmuştur.

D1E Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

D1E sınıfına ait ehliyetleri olan bireyler, araçlara monte edilen ve asgari ağırlığı 750 kg olan römorktan meydana gelen birleşik araçları kullanabilmektedir. Bir diğer deyişle römorkların takılı olduğu D1 araçların kullanımı konusunda yetkin olmanızı sağlar.

Bu sürücü belgelerinin toplam 5 yıllık bir geçerlilik süresi bulunmaktadır. D1E ehliyet sahibi olabilmek için bazı özel şartların sağlanması talep edilmektedir. En önemlilerinden biri de kişinin edindiği deneyimdir. Çünkü D1E türünde bir ehliyete sahip olmak istiyorsanız öncelikle D1 sınıfı bir sürücü belgenizin olması zorunlu tutulmuştur. Ancak bu ehliyete sahip kişiler D1E sınıfına ait araçları kullanabilmektedir. Buradaki fark ise doldurulması gereken yaştır. D1E türü bir ehliyeti edinebilmek için 18 değil, 21 yaşını doldurmanız gerekmektedir.

D1E sınıfı sürücü belgesi ile kullanılmasına izin verilen araçlar sınırlı bir sayıya sahiptir. Bunlar; B, BE, B1, D1 F ve M sınıfına aittir. D1E sınıfı ehliyet ile kullanılabilen araçlar aşağıdaki gibidir.

D1 sınıfındaki araçlara bağlı ve ağırlığı minimum 750 kg olan römorktan meydana gelen birleşik araçlar

Ağırlığı en az 3500 kg şeklinde olan römorklar ya da römork bağlı araçlar

Otomobil

Traktör

Minibüs

Motor bisiklet

Kamyonet

D1E Sınıfı Ehliyet Nasıl Alınır?

Eğer D1E sınıfı ehliyet nasıl alınır diye merak ediyorsanız ilk yapmanız gereken resmi ehliyet sınavlarını başarı ile geçmek olacaktır. Hemen ardından da D1E sınıfı sürücü belgesi almak için birtakım evrakların bir araya getirilmesi gerekir. Bu kağıtlar şu şekilde sıralanmıştır:

Kan grubunu belgeleyen evrak veya kart

Adli sicil belgesi

“Sürücü olur” adlı sağlık raporu

Öğrenim durumunu gösteren resmi kağıt

6 ay içerisinde çekilmiş güncel 2 tane biyometrik fotoğraf

Kimlik fotokopisi

D1E Sınıfı Ehliyet Alma Şartları

D1E sınıfı bir sürücü belgesine sahip olabilmek için gerekli şartların yerine getirilmesi önemlidir. Eğer kurallara uyulmazsa istenen ehliyeti elde etmek de imkansız hale gelecektir. D1E sınıfı ehliyet alma şartları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

İlkokul veya üzeri bir eğitim seviyesinin olması

21 yaşını bitirmiş olmak

Ehliyetin süresiz olarak geri alınmış olması gibi problemin var olmaması

Resmi ehliyet sınavlarından geçmiş olmak

D1 sınıfına ait sürücü belgesine sahip olmak

Ehliyet sahibi olabilmek için herhangi bir sağlık sorunun olmaması

D1E Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti Ne Kadar?

Bir sürücü kursuna kaydolmanız halinde D1E sınıfı ehliyete sahip olmanız mümkündür. Her sürücü kursunun fiyatlandırma sistemi ise birbirinden farklı olabilmektedir. 2022 senesi için D1E sınıfı ehliyet harç ücreti 1.863,70 TL şeklindedir. Bu tutarın içerisine değerli kağıt bedeli ve vakıf payı da dahil edildiğinde sürücü kursu hariç toplam miktar 2.208.70 TL olmaktadır.