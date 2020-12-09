Dağ Çileğinin Yararları Nelerdir?

Kalp Sağlığına Faydaları: Dağ çileği faydaları arasında en etkili olanı belki de kalp sağlığına faydalı olmasıdır. Çünkü düzenli ve sağlıklı çalışan bir kalbin vücudumuzdaki diğer organların sağlığı için de önemi büyüktür.

Dağ çileğinin damar sertliği ve damar tıkanıklığı gibi hastalıklara karşı mücadele ettiği bilinmektedir. Bu nedenle her gün özellikle de dağ çileği kurusunu bir avuç kadar tüketmenin sağlık açısından oldukça faydalı olduğu bilinir.

Sindirim Sistemine Faydaları: Dağ çileği sağlıklı bir sindirim sistemi için de oldukça faydalı bir besindir. Doğal lifler içeren yapısı ile sindirimi düzenlemeye yardımcıdır. Ayrıca midemizde ve bağırsaklarımızda meydana gelen ağrı, kramp, gaz gibi şikayetleri de önlediği bilinen dağ çileği, sindirim sistemimizin tembelliğinden bizi kurtarır.

Dağ çileği sağlıklı bir sindirim sistemi için de oldukça faydalı bir besindir. Doğal lifler içeren yapısı ile sindirimi düzenlemeye yardımcıdır. Ayrıca midemizde ve bağırsaklarımızda meydana gelen ağrı, kramp, gaz gibi şikayetleri de önlediği bilinen dağ çileği, sindirim sistemimizin tembelliğinden bizi kurtarır. Cilde Faydaları: Sağlıklı beslenmenin iç organlarımız kadar cildimiz için de önemi büyüktür. Çünkü her ne kadar bakım yapsak, kozmetik ürünler kullansak da cildimizin asıl güzelliğini destekleyen en önemli faktör beslenmedir. Dağ çileği faydaları arasında akne ve sivilce izlerini tedavi etmesi ayrıca yaşlanma karşıtı etkisi de bulunmaktadır. Düzenli olarak tüketildiğinde organlarımız kadar cildimize de faydası büyüktür.

Sağlıklı beslenmenin iç organlarımız kadar cildimiz için de önemi büyüktür. Çünkü her ne kadar bakım yapsak, kozmetik ürünler kullansak da cildimizin asıl güzelliğini destekleyen en önemli faktör beslenmedir. Dağ çileği faydaları arasında akne ve sivilce izlerini tedavi etmesi ayrıca yaşlanma karşıtı etkisi de bulunmaktadır. Düzenli olarak tüketildiğinde organlarımız kadar cildimize de faydası büyüktür. Kanser Hastalığına Faydaları: Dağ çileği faydaları listesinden biri de kanser hastalığına karşı savaşan etkisidir. Bunun en önemli nedeni ise dağ çileğinin içerdiği antioksidandır. Antioksidanlar bakımından zengin olan dağ çileği, serbest radikallerin oluşturduğu hasarı engellemeye yardım eder.

Bunun sonucunda da özellikle kansere neden olan kötü hücrelerin vücuttan atılımı kolaylaşır.

Ödem Atmaya Yardım Eder: Dağ çileği özellikle göbek bölgesinde meydana gelen şişkinliği azaltmada etkilidir. Bu da dağ çileğinin ödem atmaya yardımcı olmasından kaynaklanır.

İdrar söktürücü etkisi bulunan dağ çileği ile, vücudumuzda tutulan fazla suyun dışarı atılımı hızlanır. Hatta bu sayede safra kesesi rahatsızlıklarının engellediği de ileri sürülen uzman görüşleri arasındadır.

Ağız ve Diş Sağlığına Faydaları: Dağ çileğinin ağız ve diş sağlığına faydaları da en önemli dağ çileği faydaları arasındadır. Virüsleri yok etmede etkin bir görevi olan dağ çileği tüketimi, ağızda bakterilerden kaynaklı meydana gelen yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca daha beyaz dişlere sahip olmak için de dağ çileğini düzenli tüketmek önemlidir.

Dağ çileğinin ağız ve diş sağlığına faydaları da en önemli dağ çileği faydaları arasındadır. Virüsleri yok etmede etkin bir görevi olan dağ çileği tüketimi, ağızda bakterilerden kaynaklı meydana gelen yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca daha beyaz dişlere sahip olmak için de dağ çileğini düzenli tüketmek önemlidir. Hem kuru hem de yaş olarak tüketilmesinin kalp sağlığına oldukça faydalı olduğu bilinen dağ çileği, damar tıkanıklığının engellemesinde etkilidir.

Sağlıklı bir lif deposu olan dağ çileği, sindirim sisteminin düzenli çalışmasında etkilidir.