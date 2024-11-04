Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Başkanı Yardımcısı Harun Çalkın, Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 10 kişilik sporcu gurubuyla etkinlik yaptıklarını belirterek, "Zirveye çıkmak zor olsa da güzel oldu. Çok soğuk ve şiddetli rüzgar bizi zorladı. Ama bu etkinliği sonuna kadar sürdüren sporcularımız, başarılı bir performans gösterdi" diye konuştu.