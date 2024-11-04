Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Dağcılar Sarıkamış şehitlerini Allahuekber Dağlarında andı | Son dakika haberleri

        Ardahan ve Karslı dağcılar Sarıkamış şehitlerini Allahuekber Dağları'nda andı

        Ardahan ve Kars'taki dağcılar, Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Allahuekber Dağları'na tırmanış etkinliği düzenledi. Kar, soğuk hava ve şiddetli rüzgara rağmen zirveye ulaşmayı başaran dağcılar, 3 bin 180 rakımda Türk bayrağını dalgalandırdı, şehitler için dua etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:25 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ardahan ve Kars'taki dağcılar, Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Allahuekber Dağları'na tırmanış etkinliği düzenledi.

        2

        Kars'ın Selim ilçesinin Sarıgün köyünde bir araya gelen dağcılar, Ardahan, Kars ve Erzurum sınırlarına uzanan Allahuekber Dağları'nda zirve tırmanışı için yürüyüşe başladı.

        3

        Kar, soğuk hava ve şiddetli rüzgara rağmen zirveye ulaşmayı başaran dağcılar, 3 bin 180 rakımda Türk bayrağını dalgalandırdı, şehitler için dua etti.

        4
        5

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Başkanı Yardımcısı Harun Çalkın, Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 10 kişilik sporcu gurubuyla etkinlik yaptıklarını belirterek, "Zirveye çıkmak zor olsa da güzel oldu. Çok soğuk ve şiddetli rüzgar bizi zorladı. Ama bu etkinliği sonuna kadar sürdüren sporcularımız, başarılı bir performans gösterdi" diye konuştu.

        6

        rdahanlı dağcı Muhammed Yıldırım da etkinliğin güzel geçtiğini anlatarak, Allahuekber Dağları'nın zirvesine çıkmanın ve şehitleri anmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        7
        8
        9
        10
        11
        #yerel haberler
        #Ardahan Haberleri
        #kars haberleri
        #şehit
        #allahuekber dağları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Sakatlık kabusu!
        Sakatlık kabusu!
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"