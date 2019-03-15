Burdur'da önceki gün sabah saat 07.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki otomobil ile Emre Esmer'in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan İrem Su Akkaya (19) ile Beyza D. (19) yaralandı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre kazada ağır yaralanan İrem Su Akkaya, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta'da özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren İrem Su Akkaya, dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan İrem Su Akkaya'nın cenazesi ailesi tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Soma ilçesine götürüldü.