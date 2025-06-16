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        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!

        İstanbul'da, 3 aylık Uras Hamza O. evde uyuduğu sırada burnundan kan geldi. Bebeğinin nefes almadığını fark eden anne Büşranur O.'nun (25) ihbarı üzerine Uras bebek, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:33 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:33
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        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
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        İstanbul'da olay, 12 Haziran Perşembe günü saat 17.15 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre 3 ay önce dünyaya gelen Uras Hamza O'.nun annesi bebeğini emzirdikten sonra yatağına yatırdı.

        BURNUNDAN KAN GELDİ

        DHA'daki habere göre akşamüstü bebeğinin yanına gelen anne Büşranur O., Uras Hamza'nın burnundan kan geldiğini ve nefes almadığını fark etti. Bunun üzerine anne Büşranur O., sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uras Hamza bebeği yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla özel hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Burada müdahalesine devam edilen bebek, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bebeğin ölüm haberini alan yakınları hastaneye geldi. İhbar üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Uras Hamza bebeğin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Diğer yandan hastaneye gelen aile yakınları, Büşranur O. ve eşini teselli etmeye çalıştı.

        "OĞLUM" DİYE FERYAT ETTİ

        Bebeğin cenazesi götürüldüğü sırada annesi 'Oğlum' diye bağırarak feryat etti.

        Uras Hamza O.'nun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken, bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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