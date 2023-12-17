Daha az yorgun görüntü, ışıldayan göz altları! İşte evde yapabileceğiniz 5 göz altı kürü!
Göz altları, cildin en hassas bölgelerinden biridir. Bu nedenle, göz altlarında kırışıklıklar, şişlik ve koyu halkalar gibi sorunlar oluşması daha kolaydır. Bu sorunlar, yorgun ve mutsuz bir görünüme neden olabilir. Aslında evde yapabileceğiniz bazı kürlerle bu sorunlardan kurtulmanız mümkün. İşte göz altlarınızı ışıl ışıl parlatacak 5 kür…
Göz altı sorunlarından kurtulmak için evde yapabileceğiniz bazı kürler bulunmaktadır. Bu kürler, göz altlarındaki kan dolaşımını hızlandırarak, koyu halkaları ve şişliği azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, göz altı cildini nemlendirerek, kırışıklıkların oluşmasını önler. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz 5 göz altı kürü…
ALOE VERA
Aloe vera, göz altı şişliklerini ve koyu halkaları gidermeye yardımcı olan anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.
Malzemeler:
Yapılışı:
YEŞİL ÇAY POŞETİ
Yeşil çay, göz altı şişliklerini ve koyu halkaları gidermeye yardımcı olan kafein ve antioksidanlar bakımından oldukça zengindir.
Malzemeler:
Yapılışı:
SALATALIK VE BADEM YAĞI
Salatalık, göz altı şişliklerini azaltmaya yardımcı olan doğal bir nemlendiricidir. Badem yağı ise göz altı kırışıklıklarını önlemeye yardımcı olan E vitamini bakımından zengindir.
Malzemeler:
Yapılışı:
KAHVE ÇEKİRDEĞİ
Kahve çekirdekleri, göz altı şişliklerini azaltmaya ve koyu halkaları gidermeye yardımcı olan kafein bakımından zengindir.
Malzemeler:
Yapılışı:
KAYISI ÇEKİRDEĞİ YAĞI
Kayısı çekirdeği yağı, göz altı kırışıklıklarını önlemeye yardımcı olan A ve E vitaminleri bakımından zengindir.
Malzemeler:
Yapılışı:
**Eğer herhangi bir alerjiniz var ise bu kürleri yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız önerilir.**