Daha İyi Bir Yarın filmi, bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı'nın başrollerini paylaştığı film, Gökçeada'da çekildi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Daha İyi Bir Yarın filminin konusu nedir? Daha İyi Bir Yarın oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Daha İyi Bir Yarın filmi hakkında tüm merak edilenler...

DAHA İYİ BİR YARIN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sevgilisi tarafından terk edilen Ozan, aşk acısı çekmeye başlar ve gittiği hiçbir yerde teselli bulamaz. Ozan bir gün intihar etmeye karar verir. İntihar etmek devlet kontrolünde olduğu sürece yasaldır ancak bunun istisnai tek bir şartı vardır: İntihar edecek kişiye kimse aşık olmamalı ve böyle bir başvuruda bulunmamalıdır. Ozan, Yaşam sonlandırma merkezine gittiğinde başvurusu incelenir ve ret cevabı alır. Çünkü Ozan’a Ekin isminde hiç tanımadığı bir kadın aşıktır. Ozan bu yüzden ölemiyordur. Tek çaresi Ekin isimli bu kızı bulup onu aşkından vazgeçirmesidir.

DAHA İYİ BİR YARIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir

Yağızcan Konyalı

Nur Fettahoğlu