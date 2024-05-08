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        Haberler Ekonomi Otomobil Daihatsu, 4 ay sonra yeniden kapılarını açtı - Otomobil Haberleri

        Daihatsu, 4 ay sonra yeniden kapılarını açtı

        Daihatsu Motor güvenlik testlerindeki hatalar nedeniyle Japonya'da faaliyetini durdurduğu fabrika ve tesislerini 4 ay sonra yeniden hizmete aldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 08:25 Güncelleme: 08.05.2024 - 08:25
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        4 ay sonra yeniden kapılarını açtı
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        Araç modellerinde, güvenlik kalite test hatalarının saptanması sonrası ülke içi fabrikalarında çalışmaları kademeli şekilde durduran Daihatsu, yeniden faaliyete geçme kararı aldı.

        Japonya Ulaştırma Bakanlığının, üretici firmanın kalite güvenlik standartlarının yeniden doğrulanması sonrası Daihatsu modelleri üzerindeki sevkiyat yasağı kaldırıldı.

        Üretici firma açıklamasına göre Daihatsu, ülke geneli 4 aydır hizmetini durdurduğu Osaka, Kyoto, Oita ve Şiga eyaletlerindeki fabrika ve tesislerini faaliyete geçirdi.

        Firma açıklamasında "İyi ürün kalitesini garanti edebilmek hedefiyle araçları eskisinden daha dikkatli üretmek için çaba göstereceğiz" ifadesi kullanıldı.

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        Osaka merkezli mini araç üreticisi Daihatsu, Toyota Motor grubunda yer alıyor.

        Toyota Motor geçen ay, Daihatsu üzerindeki "hakimiyetini sıkılaştıracağını" ve bazı modellerin geliştirme ve güvenlik onayı sorumluluğunu üstleneceğini açıklamıştı

        'ÇALIŞANLARDA BASKI VARDI'

        Tarafsız heyet, ilk raporunda, hatalı testlerin nedeni olarak, Daihatsu yöneticilerinin, otomobil imalat süresinin kısaltılması için baskı yapmasını göstermişti.

        Heyet başkanı Kaiami Makoto, "Satış programlarını değiştirmenin kabul edilemez algılanması nedeniyle, çalışanlarda muazzam baskı vardı" demişti.

        Osaka merkezli mini araç üreticisi Daihatsu ise ilk aşamada, 11'i Japonya genelinde, toplamda 64 modelinde hatalı güvenlik kalite testleri saptandığını onaylamıştı.

        Rapor sonrası Daihatsu Başkanı Okudaira Soiçiro, açıklamasında, "Müşterilerimizin güvenine ihanet ettik. Suç yönetimde." diyerek kamuoyundan özür dilemişti.

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