Eski eşiyle dostane bir şekilde ayrılan 47 yaşındaki Chris Martin'in, nişanlısı Johnson ile gezmelerine zaman zaman Martin'in çocukları da eşlik ediyor. Johnson, daha önce verdiği bir röportajda Martin ile Paltrow'un çocukları Apple ile Moses için, "O çocukları çok seviyorum. Tüm kalbimle" demişti.