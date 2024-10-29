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        Haberler Bilgi Yaşam Daktilo klavye düzenini nasıl etkilemiştir? Klavye tuşları neden alfabetik sıraya göre dizayn edilmiyor?

        Klavye düzeni neden alfabetik düzene göre yapılmamış? Daktilo klavye düzenini nasıl etkilemiş?

        Yıllardır kullandığımız klavyelerde çoğumuzun dikkatini çeken özelliklerden biri, klavyelerdeki harf diziliminin alfabetik olmamasıdır. Dünyanın her yerinde kullanılan klavyelerin neden her toplumda aynı harf düzeniyle yapıldığına gelin birlikte bakalım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 16:00 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:00
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        Klavyeler günlük hayatımızda her an elimizin altında olan araçlardan biridir. Çoğumuz işi gereği veya hobi amaçlı gün neredeyse her gün klavye kullanıyor. Peki, klavyedeki harflerin dizilimi neye göre sıralanıyor?

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        Klavye düzeni ve tarihi

        QWERTY düzeninin gelişimi

        Klavye tuşlarının alfabetik sıraya göre olmamasının temel nedeni, daktiloların yapısal özelliklerinden kaynaklanan sıkışma sorunlarıdır. Klavye tasarımının öncüsü Christopher Latham Sholes, 1868 yılında ilk pratik daktilo makinesini geliştirdi. Bu makine, yazı çubuklarının birbirine çarpması nedeniyle sık sık sıkışma problemleri yaşıyordu.

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        Sıkışma sorunları ve çözüm arayışı

        Sholes, bu sorunları çözmek amacıyla klavye düzenini tasarlarken, sık kullanılan harf çiftlerinin (örneğin "th" veya "st") yan yana olmaması gerektiğini fark etti. Bu yaklaşım, yazı çubuklarının sıkışmasını önlemek için kritik bir öneme sahipti.

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        Başlangıçta, daktilolar harflerin alfabetik sırada düzenlenmesiyle tasarlanmıştı. Ancak yazarlar hızlı yazarken sık sık iki tuşa aynı anda basıyor ve bu durum daktilo kollarının sıkışmasına yol açıyordu.

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        QWERTY düzeni ve yazma hızındaki artış

        Sholes, bu sıkışma oranını azaltmak amacıyla tuşları yeniden düzenleyerek, sık kullanılan harfleri daha uzak noktalara yerleştirdi. Bu süreç, beş yıl süren bir deneme-yanılma ile sonuçlandı ve 1873'te QWERTY düzeni olarak bilinen tasarım ortaya çıktı. QWERTY düzeninin tasarımı, daktiloların işleyişine büyük katkı sağladı.

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        Bu tasarım, yazma hızını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda sıkışma riskini de düşürmeyi amaçlıyordu.

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        Günümüzdeki kullanımı

        Zamanla, bu düzenin kullanımı yaygınlaştı ve günümüzde bilgisayar klavyeleri de bu düzeni benimsedi. Sonuç olarak, klavye tuşlarının alfabetik sıralama yerine QWERTY düzenine sahip olmasının temel nedeni, daktilo makinelerindeki sıkışma sorunlarını en aza indirmekti. Bu pratik çözüm, yazılı iletişimin hızlanmasına ve daha verimli bir yazma deneyimi sağlanmasına olanak tanıdı.

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        Özet

        Neden alfabetik sıraya göre değil

        Klavye tuşlarının alfabetik sıraya göre olmamasının başlıca nedeni, daktiloların yapısal özelliklerinden kaynaklanan sıkışma sorunlarıdır. Alfabetik düzen, yazarların sık sık iki tuşa aynı anda basmasına neden olurken, QWERTY düzeni bu sorunu azaltarak daha akıcı bir yazma deneyimi sundu.

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        Sonuç olarak, bu düzen günümüzde de bilgisayar klavyelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

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