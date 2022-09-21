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Dalaman Havalimanı’na yeni CEO!

İspanyol havacılık ve altyapı şirketi Ferrovial Airports’un yüzde 60, Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerinden YDA İnşaat’ın ise yüzde 40 hissesine sahip olduğu YDA Dalaman Havalimanı’nın yeni CEO’su Yiğit Laçin oldu. Yapılan açıklamaya göre, yurtdışında uzun yıllar görev alan ve en son Türkiye'de Gazipaşa-Alanya Uluslararası Havalimanı'nda Genel Müdürlük koltuğunda oturan Laçin, ‘Uluslararası Havalimanı Profesyoneli’ unvanına da sahip  

Dalaman Havalimanı’na yeni CEO!
HABERTURK.COM

İspanyol havacılık ve altyapı şirketi Ferrovial Airports’un yüzde 60 hissesine sahip olduğu Dalaman Havalimanı’nda CEO koltuğuna Yiğit Laçin geçti.

Yapılan açıklamaya göre, Dalaman Havaalanı eski CEO’su Hamdi Güvenç, Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev alırken, Ferrovial Airports Head of Portftolio Manager Miguel Rodera da Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Havalimanlarında yöneticilik ve operasyonel görevlerde 16 yıllık tecrübeye sahip Yiğit Laçin, kariyerinin büyük bir bölümünü TAV Havalimanları’nda geçirdi.

Havalimanı kariyerine 2006 yılında Esenboğa Havalimanı’nda başlayan Laçin, 2009 yılında Atatürk Havalimanı ‘Yönetim Kursiyeri’ programına katılana kadar birçok farklı pozisyonda görev aldı.

Laçin, yönetim kursiyeri programını başarıyla tamamlamasının ardından 2010 yılında Kuzey Makedonya Havalimanları’na atandı. Burada 9 yılı aşkın süre üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Laçin, hem Üsküp Uluslararası Havalimanı hem de Ohri Havari Aziz Paul Uluslararası Havalimanı'nın operasyonlarından sorumlu 'Havaalanları Koordinatörü' oldu.

2019 yılı itibari ile Tunus- Monastır Habib Bourguiba Uluslararası Havalimanı'nda 'Havaalanı Genel Müdürü' olarak atanan Laçin, en son Türkiye'de Gazipaşa-Alanya Uluslararası Havalimanı'nda Genel Müdür olarak görev yaptı.

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