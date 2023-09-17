Sakarya'da dalgalara kapılan çocuk kayboldu
Sakarya'da denize giren 14 yaşındaki çocuk, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kozan'ın bulunması için çalışma başlatıldı
Sakarya'da, denize giren Muhammet Cebrail Kozan (14), denizde kayboldu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. Muhammet Cebrail Kozan, serinlemek için denize girdi.
Kozan, bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu. Durumu fark eden diğer vatandaşlar, polise haber verdi.
Bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar, Kozan'ın bulunması için çalışma başlattı.