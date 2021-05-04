Dalian Atkinson'ın ölümünde yeni iddialar 0:00 / 0:00

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2016 yılında bir polis memurunun şok tabancası kullanması ve kafasına tekme atması sonucu hayatını kaybeden Eski Fenerbahçeli futbolcu Dalian Atkinson'ın ölümüyle ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

Olayda yargılanan polis memuru Benjamin Monk'un şok tabancasını 33 saniye veya standart beş saniyelik aşamadan altı kat daha uzun süre kullandığı iddia edildi. Sanığın ayrıca maktul yerde iken kafasına iki kez tekme attığı belirtildi. Olayda bir polis memurunun da Atkinson'a karşı cop kullandığı ileri sürüldü.

Davada tanık olarak dinlenen Atkinson'ın babasının bir komşusu da, "Maktul olay sırasında bağırıyordu. Polis memuru iki defa tekme attı. Atkinson yere düştüğünde tepkisiz ve hareketsizdi. Artık memurlara herhangi bir tehdit oluşturmuyordu. Yine de iki memur ona saldırdı" dedi.

Tanık, Atkinson'ın sağlık sorunları olduğunu, gece yarısı babasının evine gittiğini ve sokaktaki bağırışlarının polisi arayan komşuları uyandırdığını da ekledi. Olayda ayrıca polis memurlarının Atkinson’ın babasının evinin kapısını çaldıktan sonra, eski futbolcunun kapıyı açıp mesih olduğunu söylediği de iddia edildi. Duruşmada, polis memurunun hareketinin nefsi müdafaa olmadığı ve kızgınlıkla hareket ettiği de ileri sürüldü.

İki sanığın yargılandığı dava duruşması Haziran ayına ertelenirken, yargılamanın deliller ve diğer tanıklar doğrultusunda daha uzun sürebileceği de ifade edildi.

DALIAN ATKINSON KİMDİR?

21 Mart 1968 tarihinde İngiltere'nin Telford kentinde dünyaya gelen Atkinson, futbol kariyerine 1985 yılında İpswich Town takımında başlamıştır. Dört yıl forma giydiği İpswich'ten Sheffield Wednesday'a transfer olan Dalian Atkinson, 1990 yılında İspanyol ekip Real Sociedad'ın dikkatini çekti. İngiliz oyuncu daha sonra, İspanyol kulübün yolunu tuttu.

Burada 1 sezon forma giydikten sonra Aston Villa'ya transfer oldu ve İngiliz ekibindeki 4 yıllık kariyeri onu Fenerbahçe'ye yönlendirdi. 1995 yılında Fenerbahçe'ye gelen ve burada 21 maçta 10 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Atkinson, bu formu ile Metz ve Manchester City takımlarına kiralık olarak gönderildi.

Daha sonra Fenerbahçe, bonservisini elinde bulundurduğu oyuncuyu Al-İttihad'a transfer etti. Atkinson bu takımın ardından Daejeon Citizen ve Jeonbuk Hyundai Motors takımlarına transfer oldu ve oyuncu daha sonra profesyonel futbol hayatına nokta koydu.