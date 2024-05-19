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        Haberler Spor Basketbol NBA Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder'ı yenerek konferans finaline çıktı! - Basketbol Haberleri

        Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder'ı yenerek konferans finaline çıktı!

        NBA play-off'larında Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder'ı 117-116 yenerek seriyi 4-2'ye getirdi ve konferans finaline yükseldi. Mavericks'in yıldızı Luka Doncic, 29 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle "triple double" yaparak takımına büyük katkı sağladı. Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı ile öne çıktı. Mavericks, konferans finalinde Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves serisinin galibiyle karşılaşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 19.05.2024 - 10:29
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        Dallas Mavericks, konferans finalinde!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ı 117-116 yenen ve seriyi 4-2 kazanan Dallas Mavericks, konferans finaline yükseldi.

        NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. All-star yıldızı Luka Doncic'in 29 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçı 17 sayı geriden gelerek kazanan Mavericks, konferans finali biletini aldı.

        Mavericks'te Kyrie Irving 22 sayı, 3 asist, 2 ribaunt, Derrick Jones 22 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Dereck Lively 12 sayı, 15 ribauntla galibiyeti katkıda bulundu.

        Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı, 8 asist, 3 ribaunt, Jalen Williams 22 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Chet Holmgren 21 sayı, 3 ribauntla mücadele etti.

        Mavericks, konferans finalinde Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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