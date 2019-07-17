Fenerbahçe internetten altyapı hocası arıyor... Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, ünlü kariyer sitesi Linkedin'de Fenerbahçe için altyapı hocası aradıklarını duyurdu. Comolli, ayrıntılı olarak adaylarda aranan özellikleri yazdı.

İş tanımı:

- Akademide koçluk ve oyun felsefesini geliştirmek

- 8 yaş altından 19 yaş altına kadar takımların eğitim programlarından sorumlu olmak

- Tüm akademi antrenörlerinin gelişimini sağlamak

- Antrenörlere mentorluk yapmak

- Akademi kültürünün geliştirilmesinde diğer paydaşlarla güçlü işbirliğinin sağlanması

- Koçluk / öğretim, oyuncu gelişimi ve sektörle ilgili en iyi uygulamaları araştırmak



Aranan özellikler:

UEFA Pro Lisansı (tercih sebebi) ya da lisans ya da akademi yönetici lisansı

En üst seviye profesyonel futbolda tecrübe

Benzer bir görevde (kulüp ya da federasyonda) deneyim

Antrenör geliştirmede deneyim

Mükemmel iletişim becerisi

Kendi güvenen, esnek ve motivasyonu yüksek

Akıcı İngilizce ve / veya Türkçe konuşmak