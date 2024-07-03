Daniel Güiza, İspanya 3. Ligi'ne gitti Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen ve 17 Ağustos'ta 44 yaşına girecek olan İspanyol forvet Daniel Güiza, İspanya 3. lig takımlarından UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 03.07.2024 - 20:35 Güncelleme: 03.07.2024 - 21:40 facebook

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