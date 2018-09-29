DHA'nın haberine göre spor gazetecisi Paolo Condo'nun hazırladığı kitabın tanıtımı, önceki akşam Roma'daki tarihi Kolezyum Amfitiyatrosu'nda yapıldı.

Totti ile yolları kesişmiş olan futbol dünyasından birçok ismin katıldığı etkinlikte, şimdi sarı-kırmızılı kulüpte yönetici olan Totti'ye, "Ayrılırken soyunma odasında neyini bıraktın?" sorusu yöneltildi. Totti'nin, "Her şeyi aldım, çoraplarımı bile. Orada bir şey bırakmadım," diyerek katılımcıları güldürmesi üzerine gazeteci Condo, "Bu kitabı hazırlarken Roma'nın soyunma odasına da gittim. Totti'nin oradaki koltuğunu kim almış, biliyor musunuz? Zavallı Cengiz Ünder! İtalyanca konuşamıyor ve bunun sorumluluğunun da farkında değil" dedi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 27, 2018

Totti'nin de buna karşılık, "Ama onun fotoğrafını kaldırdığınızda altında benimki duruyor" cevabını vermesi de gülüşmelere neden oldu. Bunun üzerine De Rossi'nin, "Cengiz hazır ha, hazır ona göre" diyerek onun Totti'nin yerini alabileceğini ima etmesi dikkat çekti.

TOTTI: HAYATIMDA HİÇ KİTAP OKUMADIM



Condo'nun kaleme aldığı, 25 yıllık kariyerinin tamamını Roma'da geçiren Totti'nin "Un Capitano (Bir Kaptan)" adlı otobiyografi kitabı 20 ülkede piyasaya çıktı. Kolezyum'da 300 kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Totti, "Hayatımda hiç kitap okumadım. Bu ilk oldu" diyerek espri yaptı.

Takımına ve şehrine sadakati dillere destan olan Totti'nin bunu, "Bir gecede 6 kızla beraber dışarıya çıktığım da oldu, hepsini birbiriyle aldattım ama Roma'yı asla aldatmadım" diye anlatması da gündeme oturdu.

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