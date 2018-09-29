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ATMOSFER

Pozitif tarafta koreografiler, bayraklar, meşaleler ve havai fişekler var. Eksi hanesinde ise şiddet olaylarının yanı sıra fazlasıyla yaşanan ırkçı tezahüratlar ve pankartlar yer alıyor. Ayrıca güvenlik önlemlerinin artmasıyla ve saha içinde de daha sakin bir hava esmesiyle bıçaklama olayları azaldı ama bu durum sebebiyle maçları protesto eden Ultras gruplarından dolayı taraftar sayısı ve tribünlerdeki ses seviyesi azaldı.