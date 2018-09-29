Serie A'nın 7. haftasında ligin köklü kulüpleri karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma ile Lazio, dev derbide sahne alıyor. Başkentin devi olmak için verilen savaşın tarihine göz atmaya hazır mısınız?
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Roma - Lazio maçı, 16:00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda başlayacak. Gianluca Rocchi'nin yöneteceği maçı BeIN SPORTS 3'ten nakelen yayınlanacak. İşte Roma - Lazio maçının rehberi...
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TARİHİ
Roma ile Lazio arasındaki rekabetin geçmişi biraz karmaşık. Lazio’nun sağcı bağlantılarına rağmen 1927’de Roma’nın kurulmasına arka çıkan, bir sağcı politikacıydı. 1900’de doğan Lazio ise çocukluğunda kulübü destekleyen Mussolini’nin, Roma’nın iki büyük gücünü birleştirme fikrine karşı gelen kulüptü. Birleşmeme kararına rağmen iki kulüp, birbirleriyle mücadele etmek yerine ülke kuzeyindeki büyük güçlere karşı ayrı ayrı savaş verdi.
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YILDIZLAR
Il Derby della Capitale (Başkent Derbisi); Juventus, Inter ve Milan’a kıyasla yıllar boyunca az sayıda yıldıza sahne oldu. Ölümsüz şehir, 90’ların sonunda kısa bir süreliğine de olsa Hernan Crespo, Pavel Nedved ve Alessandro Nesta gibi, Lazio’yu 2000’de Serie A şampiyonluğuna taşıyan; Cafu, Gabriel Batistuta ve Francesco Totti gibi Roma’yı 2001’de şampiyon yapan isimlerle İtalya’nın futbolda da başkenti oldu.
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ATMOSFER
Pozitif tarafta koreografiler, bayraklar, meşaleler ve havai fişekler var. Eksi hanesinde ise şiddet olaylarının yanı sıra fazlasıyla yaşanan ırkçı tezahüratlar ve pankartlar yer alıyor. Ayrıca güvenlik önlemlerinin artmasıyla ve saha içinde de daha sakin bir hava esmesiyle bıçaklama olayları azaldı ama bu durum sebebiyle maçları protesto eden Ultras gruplarından dolayı taraftar sayısı ve tribünlerdeki ses seviyesi azaldı.
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PATRONLAR
İki kulüpte çalışmaya çok az kişi cesaret etse de İngiliz Jesse Carver, sigara tiryakisi Zdenek Zeman ve İsveçli teknik adam Sven-Göran Eriksson, linçe maruz kalmadan hem Roma’yı hem de Lazio’yu çalıştırdı.
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DRAMA
Milenyum döneminde iki takımın da inanılmaz hücum gücüne sahip olduğu yılları bir kenara koyarsak, 1960’lardan bu yana iki takım arasında aralıklı periyotlarda olay yaşandı ve maçlar, geçen sene Lazio’nun 1-0 kazanarak şampiyon olduğu İtalya Kupası finali gibi düşük skorlu geçti. Akıllarda kalanlar ise 1992’de Paul Gascoigne’in son dakikalarda beraberliği getiren golünün sevinci ile, Paulo di Canio’nun 2005’te açılış golünün ardından yaptığı faşist selamı.
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TARAFTARLAR
Kavgayı ve önyargıyı bir kenara koyun; Lazio’nun Curva Nord tribünü ile Roma’nın Curva Sud tribünü arasındaki Roma’nın tipik kıvrak zekâsının ve ironinin sergilendiği atışma en az maç kadar ilgi çekici. Roma daha çok sol görüşlü şehrin merkezindeki işçi sınıfının takımı olarak görülüp, Lazio ise dış mahallelerdeki sağcıların takımı olarak değerlendirilse de son yıllarda aradaki bu çizgi gittikçe belirgin olmaktan uzaklaşıyor.
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GLOBAL ALGI
Bu ikili sadece beş kez Serie A’yı zirvede bitirse de İtalya sınırlarının dışında en fazla tat veren derbi Roma Derbisi. Fakat ligin İtalya dışında eski cazibesinden uzak olduğu da bir gerçek.
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1979
Lazio taraftarı Vincenzo Paparelli’nin Curva Sud’daki Roma taraftarlarınca atılan bir meşale ile gözünden vurulduğu ve can verdiği sene. İtalyan futbolunda şiddetten kaynaklanan ilk ölüm.
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GANGNAM SAVAŞI
Lazio ile Roma arasında oynanan 2013 İtalya Kupası finalinden önce Olimpiyat Stadı’nda Güney Koreli popçu Psy’ın Gangnam Style şarkısını iki grup taraftar bağırarak söylemeye başlayınca ortaya bir ahenk çıktı.
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MERSİ İSVEÇ
İsveç’ten bu derbiye önemli bir katkı mevcut. 1958 Dünya Kupası’nın yıldızı Arne Selmosson derbide iki kulübün formasıyla da gol atan tek isim. Sven-Göran Eriksson ise iki takımla kupa kazanan tek hoca: Roma ile 1986 İtalya Kupası, Lazio ile 2000 Serie A şampiyonluğu.
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