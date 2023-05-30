AA

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansındaki tek erkekler ilk tur maçında, 2021 ABD Açık şampiyonu Medvedev ile elemelerden gelen dünya 172'ncisi Seyboth Wild karşılaştı.

Rus raket Medvedev'i 4 saat 15 dakika süren maç sonunda 3-2 (7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4) yenerek günün sürprizine imza atan Brezilyalı tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.

Tek kadınlarda ise geçen yılın Wimbledon şampiyonu 4 numaralı seribaşı Elena Rybakina, elemeleri geçerek turnuvaya dahil olan dünya 146'ncısı Çek Brenda Fruhvirtova ile korta çıktı. Kazak tenisçi Rybakina, bir saat 21 dakika sonunda 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip gelerek ikinci tura yükseldi.