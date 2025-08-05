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        Haberler Dünya Avrupa Danimarka'daki hayvanat bahçesi, yırtıcıları beslemek için evcil hayvan bağışı istedi | Dış Haberler

        Danimarka'daki hayvanat bahçesi, yırtıcıları beslemek için evcil hayvan bağışı istedi

        Danimarka'da bir hayvanat bahçesi, vatandaşların Avrupa vaşağı gibi yırtıcı hayvanları beslemek için "evcil hayvanlarını" bağışlayabileceklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 06:58 Güncelleme: 05.08.2025 - 06:58
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        Aalborg hayvanat bahçesi, evcil hayvan bağışı hakkında sosyal medya platformu Instagram hesabından duyuru yaptı.

        AA'nın haberine göre; duyuruda, "küçük evcil hayvan" olarak tanımlanan tavuk, tavşan ve gine domuzu gibi canlıların, yırtıcıların beslenmesinin önemli bölümünü oluşturduğu, bunun özellikle de "doğal ortamında avladığı hayvanları arayan Avrupa vaşağı" için geçerli olduğu belirtildi.

        Bu yüzden insanların hayvanat bahçesine evcil hayvan bağışlayabilecekleri aktarılan duyuruda, "Çeşitli nedenlerle uzaklaştırılması gereken sağlıklı bir hayvanınız varsa, onu bize bağışlayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

        Duyuruda, "bağışlanan hayvanların" eğitimli personel tarafından "nazikçe uyutulacağı" ve ardından yiyecek olarak kullanılacağı vurgulanırken, "Böylece hiçbir şey israf olmaz ve yırtıcı hayvanlarımızın doğal davranışlarını, beslenmesini ve refahını sağlarız." denildi.

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        CANLI ATLAR DA KABUL EDİLECEK

        Öte yandan, hayvanat bahçesinin internet sitesinde yapılan bir duyuruda canlı atların da yırtıcıları beslemek için bağışlanabileceği belirtildi.

        Duyuruda, 147 santimetreden kısa ve sağlıklı atların hayvanat bahçesine bağışlanması durumunda atın değeri üzerinden sahibine vergi indirimi sağlanabileceği aktarıldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Danimarka
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