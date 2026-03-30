        Danıştay'dan karar: Belediye başkanları hakkındaki "soruşturma izni verilmemesi" kararı kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Danıştay'dan karar: Belediye başkanları hakkındaki “soruşturma izni verilmemesi” kararı kaldırıldı

        Danıştay 1. Dairesi, Şanlıurfa'da 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin belediye başkanları hakkında verilen "soruşturma izni verilmemesi" kararını kaldırdı. Kararda, olayla ilgili incelemenin eksik yapıldığı ve sorumlulukların yeterince araştırılmadığı vurgulandı. Dosya, eksiklerin giderilmesi için yeniden değerlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığı'na iade edildi

        Giriş: 30.03.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Sel felaketinde yeni Danıştay kararı

        Danıştay 1. Dairesi, 2023 yılında Şanlıurfa’da 17 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketine ilişkin, dönemin Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları hakkında İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı. Kararda, olayla ilgili eksik araştırma yapıldığı ve sorumluların ceza sorumluluklarının tam olarak değerlendirilmediği vurgulandı.

        DANIŞTAY KARARIYLA KALKTI

        ANKA'nın haberine göre; Şanlıurfa’da 15 Mart 2023 tarihinde meydana gelen ve 17 yurttaşın hayatını kaybettiği sel felaketinde, kamu görevlilerinin yargılanmasının önündeki engel, Danıştay kararıyla kalktı.

        CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın itirazı üzerine, Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın belediye başkanları hakkında “soruşturma izni verilmemesi” kararını, “eksik inceleme” gerekçesiyle kaldırdı.

        Danıştay 1. Dairesi’nin kararına göre, soruşturma izni verilmemesi kararı kaldırılan isimler arasında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yer alıyor.

        TİTİZLİKLE ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

        Kararda, DSİ ve Karayolları gibi kurumlar ile ilgili diğer kamu görevlilerinin de sorumluluklarının titizlikle araştırılması gerektiği belirtildi.

        Danıştay’ın gerekçeli kararında, felakete ilişkin yapılan ön incelemenin yetersiz olduğu ifade edildi.

        Kararda, “İddialara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin temin edilmediği, kişiler ve eylemler yönünden bir ayrıştırma yapılmadığı, isnat edilen eylemlerle sonuç (ölümler) arasındaki illiyet bağının somut olarak belirlenmediği, bilirkişi incelemelerinin yaptırılmadığı, imar planları, dere yataklarının yapılaşmaya açılması ve Abide Kavşağı gibi riskli bölgelerdeki mühendislik hatalarının değerlendirilmediği” tespiti yapıldı.

        DOSYA İADE EDİLDİ

        Danıştay’ın oybirliğiyle aldığı karar sonrası dosya, eksikliklerin giderilmesi ve yeniden bir karar verilmesi üzere İçişleri Bakanlığı’na iade edildi. Bakanlık, Danıştay’ın işaret ettiği eksiklikleri gidererek yeniden bir ön inceleme yapacak ve sorumlular hakkında soruşturma izni verilip verilmeyeceğine dair yeni bir karar tesis edecek.

        SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

        Kararı yargıya taşıyan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu bir kader değil, ihmaldir" dedi. Tanal, Danıştay kararının kendisini haklı çıkardığını belirterek, şunları kaydetti:

        “Bugün başvurum üzerine Danıştay, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı kaldırdı. Bu karar açıkça şunu söylüyor: Olay eksik araştırılmış, sorumlular ortaya çıkarılmamış. 17 canın hesabı sorulacak. Bu dosya kapanmayacak. Hiç kimse bu ihmali gizleyemeyecek. Şanlıurfa’nın hakkını savunmak benim görevimdir ve bu görevden asla geri adım atmayacağım.”

