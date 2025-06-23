Halil Koç Danıştay Üyeliği görevine başladı

Danıştay üyeliğine seçilen önceki dönem HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç görevine başladı. 14 yılı aşkın bir süre HSK Üyeliği yaparak tarihe geçen Koç, yeni görevi dolayısıyla X hesabından açıklamada bulundu. Danıştay Üyeliği görevine başlamış olduğunu belirten Koç, “2011 yılından bu yana sürdürdüğüm Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği ile 1. Daire Başkanlığı görevimin sona ermesiyle birlikte, seçilmiş bulunduğum Danıştay Üyeliği görevime başlamış bulunuyorum. Görev süremiz boyunca birlikte çalıştığımız değerli Kurul üyeleri ve mesai arkadaşlarımızla, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatının güvencesi olduğu bilinciyle hareket ettik. Anayasal ve yasal sorumluluklarımız çerçevesinde, Kurulumuzun saygınlığı ile yargı mensuplarımızın itibarı gözetilerek görevimizi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olduk.” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu önemli görevi şahsıma tevdi eden yargı teşkilatımıza; ayrıca 2017 Anayasa değişikliği sonrasında görevime devam etmemi uygun gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Göreve başlama vesilesiyle ziyaret ettiğim Danıştay Başkanımız Sayın Zeki Yiğit’e de nazik kabulleri için teşekkür ederim. Bu vesileyle, süreçte arayarak ya da mesaj yoluyla tebrik ve iyi dileklerini ileten tüm yargı mensuplarımıza, kıymetli dostlarımıza ve büyüklerimize; birlikte görev yaptığımız Sayın Adalet Bakanlarımız Bekir Bozdağ, Abdulhamit Gül ve Yılmaz Tunç’a, Kurul üyelerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder, herkese saygılarımı sunarım. Yeni görevlerine başlayan Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerine başarılar diliyor; bu yeni dönemin yargı camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”