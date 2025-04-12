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        Haberler Magazin Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin, adliyeye sevk edildi - Magazin haberleri

        Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin, adliyeye sevk edildi

        Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Gözaltına alınan eski sevgilisi Berk Çetin, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 18:43 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:45
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        Adliyeye sevk edildi
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        'Danla Bilic' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, İstanbul Göktürk'te bir spor kulübünün içerisindeki restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini iddia ederek şikâyetçi oldu.

        30 yaşındaki Bilic'in başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, Berk Çetin’i Denizli’de yakalayarak gözaltına aldı. Çetin, işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

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        DARP İDDİALARINI REDDETTİ

        Şüpheli Berk Çetin, emniyete verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikâyetlerde bulunulduğunu belirterek, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını, gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi.

        Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten Berk Çetin, ani bir sinirle Danla Bilic'in omuzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti. Çetin, Bilic'e yumruk atarak darp ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

        DANLA BİLİC'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Ekol TV, Danla Bilic'in ifadesine ulaştı. Danla Bilic'in ifadesinde şunları söyledi: Hakkında şikâyetçi olacağım şahıs eski sevgilim olan Berk Çetin’dir. Berk, bana daha önceleri birçok defa darp uyguladı, bir defasında ikametime silahla girdi. Ben bu konularla alakalı savcılık makamında şikâyette bulunmuştum. Bu eylemlere yönelik şikâyetim devam etmektedir. 11 Nisan günü saat 15:30 sıralarında Göktürk’teki bir spor kulübüne gittim. Kafeterya kısmında oturduğum esnada Berk bir anda yanıma geldi. Berk’i yanımda görünce bir sorun yaşanmaması için eşyalarımı toplayıp uzaklaşmak istedim. Ben gideceğim" dedim. Berk, bana "Neden gidiyorsun?" dedi. Bende kendisine daha önce beni aynı yerde yumruk atarak darp ettiği için "Belki yumruk atarsın" şeklinde söylemde bulundum. Benim bu söylemimin hemen akabinde Berk, benim kafama yumruklar atarak beni darp etti. Ayağa kalktım ve uzaklaşmaya çalışırken benim önüme geçip benim çeneme tekrardan yumruk attı. Çığlık attım ve kulüpte bulunan insanlar yanıma geldi. Berk'i alarak uzaklaştırdılar. Şahsın bana darp uyguladığını spor kulübünde bulunan hocalar ve garsonlar görmüştür. İfade vermek istemeleri durumunda yönlendirebilirim."

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