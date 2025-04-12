Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin yakalandı

'Danla Bilic' takma adını kullanan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, İstanbul Göktürk'teki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini iddia ederek şikâyetçi oldu.

30 yaşındaki Danla Bilic'in şikâyetinin ardından Berk Çetin, Denizli'de yakalandı.

DARP İDDİALARINI REDDETTİ

Şüpheli Berk Çetin, emniyete verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikâyetlerde bulunulduğunu belirterek, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını, gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi.

Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten Berk Çetin, ani bir sinirle Danla Bilic'in omuzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti. Çetin, Bilic'e yumruk atarak darp ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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DANLA BİLİC'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ekol TV, Danla Bilic'in ifadesine ulaştı. Danla Bilic'in ifadesinde şunları söyledi: Hakkında şikâyetçi olacağım şahıs eski sevgilim olan Berk Çetin’dir. Berk, bana daha önceleri birçok defa darp uyguladı, bir defasında ikametime silahla girdi. Ben bu konularla alakalı savcılık makamında şikâyette bulunmuştum. Bu eylemlere yönelik şikâyetim devam etmektedir. 11 Nisan günü saat 15:30 sıralarında Göktürk’teki bir spor kulübüne gittim. Kafeterya kısmında oturduğum esnada Berk bir anda yanıma geldi. Berk’i yanımda görünce bir sorun yaşanmaması için eşyalarımı toplayıp uzaklaşmak istedim.