Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Danla Bilic: Tehdit ediliyorum - Magazin haberleri

        Danla Bilic: Tehdit ediliyorum

        Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından tehdit edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 23:23 Güncelleme: 30.05.2025 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tehdit ediliyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde; bir süredir eski sevgilisi tarafından taciz edildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Bilic'in eski sevgilisi tutuklanmıştı.

        Danla Bilic, ilk davanın görüldüğünü ve eski sevgilisinin serbest bırakıldığını söyledi.

        Danla Bilic, eski sevgilisinin serbest bırakıldığını iddia ederek ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Bilic; "Ben bayağı televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum. İlk duruşmamız görüldü ve 4 gün sonra tahliye oldu. Duruşmada hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının arkasında olduğu halinden tavrından belliydi. Bugün dayımı arayıp 'Kızınızın ölüm haberini 3 - 4 güne alırsınız' gibi bir beyanda bulunmuş. Bu insan şu an dışarda, bir plan yapıyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Danla Bilic
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı
        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"