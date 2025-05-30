Danla Bilic: Tehdit ediliyorum

Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde; bir süredir eski sevgilisi tarafından taciz edildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Bilic'in eski sevgilisi tutuklanmıştı.

Danla Bilic, ilk davanın görüldüğünü ve eski sevgilisinin serbest bırakıldığını söyledi.

Danla Bilic, eski sevgilisinin serbest bırakıldığını iddia ederek ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Bilic; "Ben bayağı televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum. İlk duruşmamız görüldü ve 4 gün sonra tahliye oldu. Duruşmada hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının arkasında olduğu halinden tavrından belliydi. Bugün dayımı arayıp 'Kızınızın ölüm haberini 3 - 4 güne alırsınız' gibi bir beyanda bulunmuş. Bu insan şu an dışarda, bir plan yapıyor" ifadelerini kullandı.