"ÇOK PARA KAZANMIYORUM"



Öte yandan Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda bilinmeyenlerini anlatmıştı. "Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla YouTuber ya da blogger almamaya çalıştım." diyen Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını dile getirmişti.

Danla Bilic, "Ben 'Yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur, sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz." demişti.