Premier Lig'in 33. haftasında West Ham United'ı sahasında 2-0 yenen Chelsea'de, İngiliz futbolcu Danny Drinkwater maçtan 2 saat sonra arabasıyla kaza yaptı.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, gece eğlendiği partiden alkollü bir şekilde ayrılan Drinkwater yanında bulunan iki arkadaşıyla birlikte kaza yaptı.

Alkol aldığı halde trafiğe çıkan ve kaza yapan futbolcunun gözaltına alındığı belirtildi.

Chelsea kulübü ise durumdan haberdar olduklarını ve en kısa süre içerisinde olaya dair açıklamalarda bulunacaklarını söyledi.

Drinkwater'ın kazaya karıştığı aracın şoförü ise kazayı küçük yaralarla atlattı.