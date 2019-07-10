Danone Türkiye Sütlü Ürünler’in Lüleburgaz Fabrikası’nda yeni dönem yatırımları törenle hizmete girdi. Tören Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürü Emre Kaşıkçı ve bölge kamu yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

'BÜYÜME TRENDİNİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ'

Törende konuşan Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürü Emre Kaşıkçı, sütlü atıştırmalıklar pazarını oluşturan şirket olduklarına dikkat çekerek, “Danone olarak 30 yılı aşkın süredir ilklerin markası olarak anılmaktan onur duyuyoruz. Ülkemizi hem çocuklar hem de yetişkinler için geliştirdiğimiz sütlü atıştırmalıklar ve fonksiyonel ürünlerle tanıştırıyor ve nesillerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Son 5 yılda, sağlıklı beslenmenin çok önemli bir parçası olan ara öğünlerde tüketime uygun, sağlıklı ve lezzetli ürün yelpazesini genişletmeye odaklandık. Sütlü atıştırmalıklar, probiyotikler ve sütlü tatlılar pazarının oyun kurucusu ve lideri olarak hem pazarı büyütmeye hem de yakaladığımız büyüme trendini önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. Bu kararlılıkla ve Türk ekonomisine duyduğumuz güvenle, yeni yatırımlarımızı hayata geçirdik.”

'İSTİHDAMA DESTEK VERECEĞİZ'

Emre Kaşıkçı yeni yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi; “Lüleburgaz Üretim Tesisleri’mizde depo, hat ve çevre projeleri gibi farklı alanlarda yatırımlar yaptık. Son üç yılda kapasitemizi yüzde 35 artırdık. Yeni yatırımlar bölge ve ülke ekonomisine katkısının yanı sıra Lüleburgaz'a da istihdam sağlıyor. Şu anda Türkiye’de direkt ya da dolaylı ekonomik katkı sağladığımız aile sayısı yaklaşık 60.000. Bu yeni yatırımlarımızla birlikte, yaklaşık 100 Lüleburgazlıya daha iş imkânı sağlayacağız. Ayrıca Ekim ayında ilave bir üretim hattını devreye sokacağız.”

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTTI

Yeni yatırımlarla hizmete giren depo alanı ve robot üretim bandı ile üretim kapasitelerini artırdıklarını kaydeden Emre Kaşıkçı, diğer yandan çok hassas oldukları çevre konusunda ise sıfır atık ve su geri kazanımına yönelik yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Danone Lüleburgaz Üretim Tesisleri’nin böylece Trakya’da sıfır atığa geçen ilk tesislerden biri olduğunu aktaran Kaşıkçı sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Danone olarak işimizin temelinde iyilik olduğuna ve bunu dünyaya borçlu olduğumuza inanıyoruz. 2020’ye kadar üretim esnasında oluşan atıklarımızın yüzde 100’ünü doğaya geri kazandırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda üretimde kullanılan su miktarını da tekrar arıtıp üretim aşamalarında değerlendirerek yüzde 60 oranında azaltacağız. Avrupa’nın en etkin fabrikaları arasında gösterilen Lüleburgaz Fabrika’mızın tüm bu yeni yatırımlarla konumunu daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum.”

11 KÖYDE EĞİTİM VERİLDİ

Sosyal sorumluluklarının sadece çevreyle sınırlı olmadığını da dile getiren Emre Kaşıkçı, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Sütünüze Bereket” projesini örnek gösterdi. Pilot uygulaması Kırklareli’nden başlatılan proje ile bölgede sürdürülebilir köy sütçülüğünün geliştirilmesinin amaçlandığını anlatan Kaşıkçı, “Ürünlerimizin kalitesinin kaliteli süte ve onun da doğru beslenen sağlıklı hayvanlardan elde edilmesine bağlı olduğunu biliyoruz. Bizimle aynı hedefi paylaşan Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile planladığımız proje kapsamında; Kırklareli bölgesindeki 11 köyde verilen eğitimlerle, süt üreticilerine rol model olacak örnek çiftçiler yaratılmasını hedefliyoruz. Pilot uygulama ile ilk yılda yaklaşık 400 çiftçiye eğitim verildi. Amacımız bu projenin oluşturacağı çarpan etkisiyle bölge ekonomisinin gelişmesine destek olmak. Pilot bölge olarak Kırklareli ilinde başlayan projemizin diğer bölge ve sektörlere de örnek olmasını hedefliyoruz” dedi.