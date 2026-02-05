Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.742,80 %-1,07
        DOLAR 43,5403 %0,08
        EURO 51,4516 %0,12
        GRAM ALTIN 6.814,35 %-1,38
        FAİZ 35,20 %1,09
        GÜMÜŞ GRAM 109,48 %-10,59
        BITCOIN 70.212,00 %-3,33
        GBP/TRY 59,1334 %-0,48
        EUR/USD 1,1795 %-0,10
        BRENT 68,77 %-0,99
        ÇEYREK ALTIN 11.138,03 %-1,41
        Haberler Ekonomi Emlak DAP Ataşehir 173 satışa çıktı - Emlak Haberleri

        DAP Ataşehir 173 satışa çıktı

        Emlak Konut ve DAP Gayrimenkul Geliştirme tarafından hayata geçirilen Ataşehir 173, satışa çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 15:13 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        DAP Ataşehir 173 satışa çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ataşehir 173, topraktan satışla DAP bünyesinde 24 ay vade farksız ödeme seçeneği ya da 1,89 faiz oranıyla 120 aya varan vadeler ile alıcılara sunuluyor.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre; Ataşehir 173, az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlandı. Bahçeli ve balkonlu daire seçenekleri sunuldu.

        Projenin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 12 kilometre, Avrasya Tüneli’ne 9 kilometre, İstanbul Finans Merkezi’ne 3 kilometre mesafede yer aldığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada her yıl 20 milyon, Türkiyede ise 240 bin kişi kanser tanısı alıyor

        Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, "Dünyada 20 milyon, ülkemizde ise 240 bin insan her yıl kanser tanısı alıyor. Her 5 ölümden birisinin sebebi kanser." dedi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"