DAP Ataşehir 173 satışa çıktı
Emlak Konut ve DAP Gayrimenkul Geliştirme tarafından hayata geçirilen Ataşehir 173, satışa çıktı
Ataşehir 173, topraktan satışla DAP bünyesinde 24 ay vade farksız ödeme seçeneği ya da 1,89 faiz oranıyla 120 aya varan vadeler ile alıcılara sunuluyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre; Ataşehir 173, az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlandı. Bahçeli ve balkonlu daire seçenekleri sunuldu.
Projenin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 12 kilometre, Avrasya Tüneli’ne 9 kilometre, İstanbul Finans Merkezi’ne 3 kilometre mesafede yer aldığı belirtildi.