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        Haberler Gündem 3. Sayfa Darp edilen Hatice Y., hastanede öldü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Darp edilen kadın hastanede öldü!

        Tokat'ta, trafik kazası ihbarına giden sağlık ekibi tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Hatice Y., hayatını kaybetti. Hatice Y.'nin darp edildiği öğrenilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:52 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:52
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        Darp edilen kadın hastanede öldü!
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        Tokat'ta iddiaya göre, Topçam Mahallesi'nde trafik kazası ihbarına giden sağlık ekipleri, yaralı Hatice Y'yi Tokat Devlet Hastanesi'ne, M.K'yi ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

        BAŞINDA VE VÜCUDUNDA DARP İZLERİ

        M.K, polise Hatice Y. ile darp edilerek yaralandıklarını söyledi. Vücudunda ve başında darp izlerine rastlanan Hatice Y, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili M.K. ve A.K. gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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