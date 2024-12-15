Darüşşafaka Lassa: 76 - Beşiktaş Fibabanka: 91 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 91-76 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile karşılaştı.
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 91-76 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde 7. galibiyetini alırken Darüşşafaka ligde 8. mağlubiyetini aldı.
Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Aliağa Petkim'i konuk edecek. Darüşşafaka ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.