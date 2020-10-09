Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'da Virtus Roma formasını giyen 30 yaşındaki oyuncunun transfer edildiği belirtildi.
Buford'un, bugün yapılan antrenmana da katıldığı kaydedildi.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR