Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan David Beckham kızı Harper'la kayak tatiline çıktı

        David Beckham kızı Harper'la kayak tatiline çıktı

        Victoria Beckham ile dört çocuğu olan David Beckham, en küçük çocuğu Harper İLE kayak yapmak için Fransa'ya gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 11:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba-kız kayak tatiline çıktı

        David Beckham, İngiltere'de geçen hafta boyunca süren yarı yıl tatilinde kızı Harper ile baba - kız kayak tatiline çıktı.

        ABD futbol takımı Inter Miami'nin başkanı olan 50 yaşındaki David Beckham, Fransa'daki Courchevel kayak merkezinde, 14 yaşındaki kızıyla mutluluk pozları verdi.

        Kayak tatili fotoğraflarını Instagram'da paylaşan David Beckham; "Çocuklarla birlikte ya da birebir anılar yaratmak benim için her zaman önemli olmuştur. Bu yüzden bu hafta ben ve Harper birkaç anı daha yarattık. Seni seviyorum güzel bayan" diye not düştü.

        REKLAM

        David Beckham'ın, 26 yaşındaki en büyük oğlu Brooklyn Beckham ile aralarındaki kopukluk üzerine bu sözleri sarf etmesi dikkat çekti.

        Tatil sırasında David Beckham, düşme sonucu başından yaralanan bir kayakçıya yardım ederken görüldü. Fransız Alplerinde aile tatili sırasında düşen kadının kayaklarını çıkaran Beckham, tıbbi yardım gelene kadar durumunu kontrol altında tuttu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çinli iş insanının cesedi elleri ve ayakları bağlı toprağa gömülü bulundu

        İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang (38)'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Wang'ı gasbetmek isteyen kişilerin öldürdüğü belirlendi.(DHA)

        #kayak
        #tatil
        #David Beckham
        #Harper Beckham
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın geri döndü
        Altın geri döndü
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta