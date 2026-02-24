David Beckham kızı Harper'la kayak tatiline çıktı

David Beckham, İngiltere'de geçen hafta boyunca süren yarı yıl tatilinde kızı Harper ile baba - kız kayak tatiline çıktı.

ABD futbol takımı Inter Miami'nin başkanı olan 50 yaşındaki David Beckham, Fransa'daki Courchevel kayak merkezinde, 14 yaşındaki kızıyla mutluluk pozları verdi.

Kayak tatili fotoğraflarını Instagram'da paylaşan David Beckham; "Çocuklarla birlikte ya da birebir anılar yaratmak benim için her zaman önemli olmuştur. Bu yüzden bu hafta ben ve Harper birkaç anı daha yarattık. Seni seviyorum güzel bayan" diye not düştü.

David Beckham'ın, 26 yaşındaki en büyük oğlu Brooklyn Beckham ile aralarındaki kopukluk üzerine bu sözleri sarf etmesi dikkat çekti.

Tatil sırasında David Beckham, düşme sonucu başından yaralanan bir kayakçıya yardım ederken görüldü. Fransız Alplerinde aile tatili sırasında düşen kadının kayaklarını çıkaran Beckham, tıbbi yardım gelene kadar durumunu kontrol altında tuttu.