David Hancko: Kalbimize hançer saplandı

EURO 2024'e veda eden Slovakya'da David Hancko, 2-1 kaybedilen İngiltere maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Üzüntüsünü dile getiren Hancko, ''Uzun zamandır futbol için bu kadar üzülmemiştim. Bunun sadece bir oyun olduğunu biliyorum ama özel bir şeye, hayalini kurduğumuz bir şeye çok yakındık. Bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık.'' dedi.

Son dakikada yenilen golle ilgili konuşan Hancko, ''İstediğimiz oldu ama sonunda işler tersine döndü, Bellingham'ın golü kalbimize saplanan bir hançerdi." yorumunda bulundu.