Beckham çiftinin tekne keyfi
Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden olan David Beckham ile Victoria Beckham, Miami'de teknelerinde görüntülendi
Futbol sahasındaki başarısıyla dünya çapında büyük bir etki bırakan David Beckham ile moda ikonu eşi Victoria Beckham ultra lüks yatlarında objektiflere yansıdı.
49 yaşındaki emekli futbolcu, 50 yaşındaki eski Spice Girls grubu üyesi Victoria Beckham ile Miami sahiline demir attı.
Çift, denize girmek yerine gün boyu 16 milyon sterlin değerindeki (713 milyon TL) teknelerinde sohbet etti, güneşlendi ve kitap okudu.
David Beckham, yazar Freida Mcfadden'ın The Housemaid's Secret kitabını, Victoria Beckham ise Freida McFadden'ın bir diğer kitabı olan Never Lie'ı okudu.
David Beckham, kariyerini Florida merkezli futbol kulübü Inter Miami'nin ortağı olarak sürdürüyor.
Dünyanın en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilen Lionel Messi'nin kadrosunda bulunduğu Inter Miami'nin değeri; yaklaşık 1 milyar dolar...