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        Haberler Dünyadan David-Victoria Beckham çiftinin tekne keyfi - Magazin haberleri

        Beckham çiftinin tekne keyfi

        Ünlüler dünyasının gözde çiftlerinden olan David Beckham ile Victoria Beckham, Miami'de teknelerinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:42
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        Futbol sahasındaki başarısıyla dünya çapında büyük bir etki bırakan David Beckham ile moda ikonu eşi Victoria Beckham ultra lüks yatlarında objektiflere yansıdı.

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        49 yaşındaki emekli futbolcu, 50 yaşındaki eski Spice Girls grubu üyesi Victoria Beckham ile Miami sahiline demir attı.

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        Çift, denize girmek yerine gün boyu 16 milyon sterlin değerindeki (713 milyon TL) teknelerinde sohbet etti, güneşlendi ve kitap okudu.

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        David Beckham, yazar Freida Mcfadden'ın The Housemaid's Secret kitabını, Victoria Beckham ise Freida McFadden'ın bir diğer kitabı olan Never Lie'ı okudu.

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        David Beckham, kariyerini Florida merkezli futbol kulübü Inter Miami'nin ortağı olarak sürdürüyor.

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        Dünyanın en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilen Lionel Messi'nin kadrosunda bulunduğu Inter Miami'nin değeri; yaklaşık 1 milyar dolar...

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        Beckham çifti; Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) adlarında üç erkek ve Harper (12) adında bir kız çocuğu sahibi.

        Fotoğraflar: Backgrid UK

        #Victoria Beckham
        #David Beckham
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