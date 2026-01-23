Davide Biraschi yeniden Fatih Karagümrük'te!

Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu. Bayrak prokovasyonunun arkasında kim var? Bayrak provokasyonu kime yarar? Fırat'ın doğusu 3 günde nasıl alındı? Suriye haritası nasıl değişti? Şara-Abdi görüşmesi nasıl sonuçlandı? Abdi Vali mi olacak, Bakan yardımcısı mı? ABD, SDG'ye desteğini neden çekti? AB... Daha Fazla Göster

Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu. Bayrak prokovasyonunun arkasında kim var? Bayrak provokasyonu kime yarar? Fırat'ın doğusu 3 günde nasıl alındı? Suriye haritası nasıl değişti? Şara-Abdi görüşmesi nasıl sonuçlandı? Abdi Vali mi olacak, Bakan yardımcısı mı? ABD, SDG'ye desteğini neden çekti? ABD SDG'yi gözden çıkardı mı? SDG'nin "DEAŞ" argümanı çöktü mü? Suriye'de kim ne kaybetti, ne kazandı? Bu son anlaşma barışı getirir mi? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, AA Dış Politika Analisti Özcan Tikit, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı ve Gazeteci Alişer Delek anlattı. Daha Az Göster