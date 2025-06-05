Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez'e ülkesinden büyük övgü - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez'e ülkesinden büyük övgü

        Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, gösterdiği performansın ardından ülkesinin basınında yankı uyandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 12:13 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Davinson Sanchez'e ülkesinden büyük övgü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez'in performansı Kolombiya basınında geniş bir yer aldı.

        Savunmada gösterdiği performansla alkış toplayan 28 yaşındaki futbolcu, zaman zaman topla ileriye çıktığı sekanslarda orta sahada da oynayabileceğini gösterdi. Rakip ceza sahasında da her zaman tehlikeli oldu. Galatasaray, yıldız oyuncunun maaşına zam yapmayı ve kontratını 2028'e kadar uzatmayı planlıyor. Davinson'un kontratı 2027'de bitiyordu. Kolombiya basını, bu haberleri değerlendirerek Davinson'un performansına övgü yağdırdı.

        Clarosports adlı haber sitesi, Davinson ile ilgili "Davinson'un maaş nedeniyle takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu. Performansıyla her zaman fark yaratan 28 yaşındaki savunmacı, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde kontratını uzatma kararı aldı. Sanchez, bazı Avrupa devlerinin de radarına girmişti. Sarı-Kırmızılılar'da 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanan yıldız stoper, bugüne kadar Galatasaray'da 76 kez forma giydi. Bu süreçte 5 gol ve 1 asist yapan Davinson taraftarın da sevgisini kazandı" ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Trump'tan Biden'a soruşturma talebi
        Trump'tan Biden'a soruşturma talebi
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        "Herkesi yenebileceğimizi biliyorum!"
        "Herkesi yenebileceğimizi biliyorum!"
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"