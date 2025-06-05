Davinson Sanchez'e ülkesinden büyük övgü!

Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez'in performansı Kolombiya basınında geniş bir yer aldı.

Savunmada gösterdiği performansla alkış toplayan 28 yaşındaki futbolcu, zaman zaman topla ileriye çıktığı sekanslarda orta sahada da oynayabileceğini gösterdi. Rakip ceza sahasında da her zaman tehlikeli oldu. Galatasaray, yıldız oyuncunun maaşına zam yapmayı ve kontratını 2028'e kadar uzatmayı planlıyor. Davinson'un kontratı 2027'de bitiyordu. Kolombiya basını, bu haberleri değerlendirerek Davinson'un performansına övgü yağdırdı.