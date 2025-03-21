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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu!

        Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, ülkesinin Brezilya ile oynadığı maçta Alisson ile çarpışarak sakatlanmış ve kenara alınmıştı. 28 yaşındaki yıldızın son durumu belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 20:20 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:20
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        Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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        Lorenzo, mücadelede Brezilya kalecisi Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kalan Davinson Sanchez'in durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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        Nestor Lorenzo, "Davinson Sanchez'in durumu iyi, iyileşiyor. Bir baş dönmesi yaşadı ve bu yüzden doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi." dedi.

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        Kolombiya, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki bir sonraki maçında sahasında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Davinson Sanchez'in, Paraguay karşısında sahada olması bekleniyor.

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