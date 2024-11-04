'Dawson's Creek' oyuncusu James Van Der Beek kansere yakalandığını açıkladı

'Dawson's Creek' dizisinin yıldızı James Van Der Beek, kolorektal kansere yakalandığını açıkladı. 47 yaşındaki oyuncu, teşhis sonrası ailesinin desteğiyle tedavisi için adımlar attığını söyledi.

People'a konuşan Van Der Beek; "Kolorektal kansere yakalandım. İyimser olmak için nedenler var ve kendimi iyi hissediyorum" açıklamasını yaptı.

Kolorektal kanser, hem kolon hem de rektumu (kalın bağın son kısmı) kapsayan bir kanser türü olarak tanımlanıyor.

Kimberly Van Der Beek ile evli olan 6 çocuk babası oyuncu, teşhis sonrası çalışmaya devam ettiğini söyledi.