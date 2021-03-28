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HaberlerGündem3. SayfaBİR GARİP OLAY! Son dakika: Dayak yedi, kendine gülen şahsı bıçakladı
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Dayak yedi, kendine gülen şahsı bıçakladı

Antalya'da bir kişi, dayak yediğine güldüğü gerekçesiyle sokaklarda yaşayan evsiz şahsı yüzünden bıçakladı. Olay sonrası şüpheli şahıs kaçarken, yaralı kişi tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı

BİR GARİP OLAY! Son dakika: Dayak yedi, kendine gülen şahsı bıçakladı
İHA

Antalya'da bir kişi, dayak yediğine güldüğü gerekçesiyle sokaklarda yaşamını sürdüren evsiz Gökhan Bindal'ı (36) yüzünden bıçakladı.

Akılalmaz olay, öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Burhannettin Onat Caddesi üzerinden şehir merkezine ilerleyen bir halk otobüsünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, daha önce kavgada dayak yediği belirtilen soyadı öğrenilemeyen 'Ökkeş' isimli kişi, kendisine gülen evsiz şahıs Gökhan Bindal ile tartışmaya başladı.

Otobüs içerisindeki tartışma daha sonra dışarıda da devam etti. İddiaya göre, Ökkeş isimli şüpheli, yanındaki bıçağı çıkartarak Bindal'ı yüzünden yaralayıp, olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bindal, ifadesinin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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