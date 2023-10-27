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        Bursa'da yakalanan DEAŞ bombacısı Iraklı tutuklandı

        Bursa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerden savcılık sorgusunda suçunu itiraf eden, Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü yapılanması içerisinde yer aldığını ve EYP imalatında bulunduğunu söyleyen Iraklı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:16 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:16
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        DEAŞ bombacısı Iraklı tutuklandı
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        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Irak uyruklu bir kişinin DEAŞ terör örgütü içerisinde patlayıcı madde yapımı eğitimi aldığı bilgisine ulaştı.

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        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresi belirlenen şüphelinin evine şafak operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda Irak uyruklu şüpheliyle birlikte çeşitli ülkelerden Bursa'ya geldiği tespit edilen toplam 7 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Haklarında tahkim kararı bulunduğu belirlenen 6 şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Savcılık sorgusunda suçunu itiraf eden, Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü yapılanması içerisinde yer aldığını ve EYP imalatında bulunduğunu söyleyen Iraklı şüpheli tutuklandı.

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