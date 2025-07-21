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        Haberler Gündem Çevre Debisi düştü, yüzeyi yosunla kaplandı | Son dakika haberleri

        Debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla kaplandı

        Kırklareli'nin kuraklık nedeniyle debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:49
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        Kuraklık Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki dereyi etkiledi.

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        Debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla kaplandı.

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        Yosun, özellikle Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü çevresinde yoğun olarak görülüyor.

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        Çevreye kötü koku yayılan dereden Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince analiz için numune alındı.

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        #Kırklareli Haberleri
        #Lüleburgaz deresi
        #kuraklık
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