Dede yadigarı 120 yıllık kara fırında güveç pişiriyor - KÜTAHYA



Dede yadigarı 120 yıllık kara fırında güveç pişiriyor- Kütahya'da sadece et kullanılan güveç kültürünü büyük dedesinden kalma fırında yaşatan Atilla ustanın 6 saatte pişirdiği yemek, lezzetini 50-55 yıllık toprak kaplardan alıyor- Ailenin dördüncü kuşak güveç ustası Atilla Uğurtay:- "Güveç yemek isteyenlerin bir gün önceden sipariş vermesi gerekiyor. Bu lezzeti tatmak için Türkiye'nin her yerinden birçok kişi geldi" Kütahya'da ailesinin dördüncü kuşak güveç ustası Atilla Uğurtay, Osmanlı'nın son döneminde büyük dedesi tarafından kurulan kara fırında 50 yıllık toprak kaplarda pişirdiği yemeği müşterilerine servis ediyor.Balıklı Mahallesi'ndeki iki dedesinden ve babasından miras kalan mesleği, Süleyman dedesinin ismini taşıyan 120 yıllık fırında sürdüren 49 yaşındaki Uğurtay, sadece kuzu ve dana etlerinden pişirdiği asırlık damak tadını yaşatıyor.Atilla Uğurtay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirdeki en eski güveççilerden olduğunu söyledi.Bu fırında bir asrı aşkın süredir güveç pişirildiğini belirten Uğurtay, şöyle konuştu:"Dört kuşaktan beri aynı yerdeki 'kara fırın' olarak nitelendirilen fırında güveç pişiriyoruz. Bu meslek bize dedemin babasından geliyor. Büyük dedem Musa Efendi, Osmanlı'nın son dönemlerinde 1890 yılında bu işletmeyi kurmuş ve 1900’lerin başlarında bu kara fırını yapmış. Uzun süre devam ettirdikten sonra oğlu olan Süleyman dedeme devretmiş. Dedemden sonra babam yaptı. Babamdan kalan mesleği de yaklaşık 30 yıldır ben devam ettiriyorum."Güveçin Kütahya'nın geleneksel yemekleri arasında ilk sıralarda geldiğini aktaran Uğurtay, dedelerinden günümüze kadar gelen lezzeti yaşatmaya çalıştığını dile getirdi.Uğurtay, güveçi dedesi ve babasından kalan 50-55 yıllık toprak kaplarda pişirdiğini anlattı.Müşterilerinin de eski kapları tercih ettiğini bildiren Atilla usta, "Bu kapları korumaya çalışıyoruz ama müşterimizin isteğini de kıramıyoruz. Eski kaplarda pişirilen güveçin gerçekten çok özel lezzeti oluyor. O kaplara başka bir yemek bile koysanız o güveç lezzetini içinde hissedersiniz." dedi.- 6 saatte pişirilen güveç, fırının her yerinde gezdiriliyorUğurtay, güveç yemek isteyenlerin bir gün önceden sipariş vermesi gerektiğini vurguladı.Pişirme süreci hakkında bilgi veren Uğurtay, şunları kaydetti:"Sabaha karşı yaktığımız fırın hazır hale gelince odun ateşinde etlerimizi toprak kaplarda fırına sürüyoruz. Sonraki süreçte bir bebekle ilgilenir gibi 6 saat boyunca fırındaki güveç kaplarının yerlerini ateşin durumuna göre sürekli değiştiriyoruz. Kapların içindeki güveçi adeta fırının her köşesinde gezdiriyoruz. Piştikten sonra ise müşterimize sunuyoruz. Bu lezzeti tatmak için Türkiye'nin her yerinden birçok kişi geldi."Atilla Uğurtay, dedelerinden ve babasından miras gelen güveç ustalığını oğluna devredeceğini sözlerine ekledi.