Dedektif gibi çalışıp şüphelileri buldular! 0:00 / 0:00

DHA

İlçede 2019 aralık ayında lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Yasin Yağız bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından Yasın Yağız'ı bıçakladığı iddiasıyla C.Ç ve azmettirici olduğu iddiasıyla Z.Demir gözaltına alındı. İki liseli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEHDİTLER ÜZERİNE SEMTİNİ DEĞİŞTİRDİ

İddiaya göre cinayetin ardından Yasin Yağız'ın ailesi Z.Demir'in ailesini tehdit etmeye başladı. Z.Demir'in babası Hüseyin Demir, başka kan dökülmesin kimse ölmesin diyerek ailesiyle birlikte işyeri ve evini Bağcılar'a taşıdı. Ancak Yağız ailesi cinayetten sorumlu tuttukları Z. Demir'in ailesinin peşini bırakmadı. Cinayetten 13 ay sonra Z.Demir'in babasının işyerini bularak arkasından kurşun yağdırdılar. Yaralı şekilde bir dükkana sığınan Hüseyin Demir'e ateş etmeye devam eden saldırgan daha sonra kaçtı. Hüseyin Demir hayatını kaybetti. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada cinayeti Yasin Yağız'ın kuzeni Serkan Yağız'ın işlediğini belirledi. Gözaltına alınan Serkan Yağız tutuklandı.

"BAŞKALARI DA VAR" DEDİLER

DHA'nın haberine göre Demir ailesi bu cinayeti tek kişinin planlayarak gerçekleştirmiş olamayacağını düşünerek civarda bulunan güvenlik kamera görüntülerini topladılar. 160 saatlik görüntüyü izleyen aile daha önceden de belirledikleri Yağız ailesinden Kamuran Yağız ve Nevzat Yağız'ı tespit etti. Görüntüleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmesinin ardından Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

"KEŞKE GÖRÜNTÜLERİ İZLESELERDİ"

Ailenin avukatı Bahaeddin Özdemir, "Hüseyin Demir'in 2019 yılında oğlunun yaşamış olduğu bir kavga nedeniyle bir ölüm olayı vardı. Olay yargıda. Oğlunun masum olduğunu düşünüyoruz. Keşke görüntüleri izleselerdi. Hüseyin Demir ve oğlunun cinayetle alakası olmadığını göreceklerdi. Olay buralara kadar hiç gelmeyecekti" diye konuştu.

"OĞLUMUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ O SOKAKTAN GEÇEMİYORUM"

Hüseyin Demir'in babası Abdülhakim Demir, "İki sene önce Sultangazi Yunus Emre'de öğrenci kavgası vardı. Torunum başka arkadaşla kavga ediyorlar. Öğretmenleri barıştırıyor. Sıkıştırmaya devam ediyorlar. Bir arkadaşını arıyor torunum. Beni öldürecekler. Yanımda olup beni eve götürebilir misin diye mesaj atıyor. Okul çıkışında ölen çocuk torunumun ismiyle sesleniyor. Arkasını dönünce kemerle vuruyor. Yaralanıyor. Diğer ikizi hastaneye götürüyor. Daha sonra torunumun çağırdığı çocukla kavga ediyorlar ve bıçaklama sonrası ölüm oluyor. Bu olaydan sonra biz taşındık Bağcılar'a geldik. Ancak bunlar peşimize düşmüşler. Ocak ayında da oğlum Hüseyin Demir'i öldürdüler. Kimin parmağı varsa cezasını çeksinler. Adalete güveniyoruz. Bu sokaktan geçemiyorum. Oğlum bu sokakta öldürüldü. İlk defa geldim" diye konuştu.

CİNAYET ANI VE SONRASI KAMERALARDA

Aile tarafından toplanan cinayet görüntülerinde, Hüseyin Demir'in öldürülmeden önce şüpheli ve diğer yakınlarının saatlerce Demir'i bekledikleri daha sonra da cinayeti işledikleri görülüyor. Cinayeti işleyen S.Y'nin kaçarken kendisine müdahale etmek isteyen bir esnafa da silah doğrultması güvenlik kameralarına yansıdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin özverili çalışması sonucu 3 kişi tutuklandı. Cinayetle ilgili başka bağlantılı kişilerin olup olmadığı ise araştırılıyor.

Açıklamalarda bulunan acılı aile, "Kan dökülmesini istemiyoruz. İlk kavgada da herhangi bir suçumuz yoktu. Ancak aile bizi dinlemedi. Başka kan dökülmesin husumet olmasın diyerek Sultangazi'den Bağcılar'a taşındık. Ancak peşimizi bırakmamışlar. Hüseyin Demir'e pusu kurarak arkasından ateş etmek suretiyle öldürdüler. Adalete güveniyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmalarını ve cinayetle ilgili başka birileri de varsa yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz. Hukuken bu işin sonunu bırakmayacağız" diye konuştular. Hüseyin Demir'in öldürülmesinin ardından toplanan güvenlik kameralarında şüphelilerin olay yerinde Demir'i bekledikleri daha sonra S.Y'nin Demir'i arkasından ateş ederek vurması an an kaydedildi.