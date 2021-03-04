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Deep Nostalgia nedir? Deep Nostalgia nasıl kullanılır?

Sosyal medyanın yeni uygulaması olan Deep Nostalgia yoğun ilgi görüyor. Fotoğrafları hareketlendiren Deep Nostalgia nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Deep Nostalgia nedir? Deep Nostalgia nasıl kullanılır?

Deep Nostalgia nedir? Sorusu sosyal medya severler için merak konusu oldu. Yeni geliştirilen bir uygulama olan Deep Nosyalgia sayesinde fotoğraflarınız canlanıyor, göz kaş ve ağız hareketlerinde bulunarak sanki gerçekten hareket ediyormuş hissi uyandırıyor. Uygulamada genellikle hayatını kaybetmiş kişilerin fotoğrafları kullanılıyor.

DEEP NOSTALGİA NEDİR?

Soy bilimi sitesi MyHeritage deepfake teknolojisi kullanarak fotoğrafınızı canlandıran bir uygulamayı hizmete sundu.

Siteye yüklediğiniz hayatını kaybetmiş akrabalarınızın fotoğraflarıyla onları canlı gibi hareket ettiren uygulama ücretsiz.


İsrailli şirket ‘Deep Nostalgia’ adını verdiği uygulamasına deepfake videoların kötüye kullanılmaması için ses özelliğini dahil etmemeye karar vermiş.

Şirket bazılarının ‘ürkütücü‘, bazılarınınsa ‘büyülü‘ bulacağı uygulamasının nostaljik amaçla yapıldığını belirterek, kullanım amacının ‘sevgili atalarınızı hayata döndürmek için‘ olduğunu ifade etti.

DEEP NOSTALGİA NASIL KULLANILIR?

Android veya iOS model telefonlarınızdan uygulama mağazalarından Deep Nostalgia'yı indirebilirsiniz. Giriş yapmanız dahilinde istediğiniz fotoğrafı sisteme yükleyip canlandırabiliyorsunuz.

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